Ein Leben außerhalb der Norm

tip-Magazin | Bücher | 23 Stunden her

Andrea Kalff – mehr als eine Schamanin

„Andrea Kalff ist eine beeindruckende Persönlichkeit, humorvoll, warmherzig und kraftvoll. Mutter von fünf Töchtern, die den ganz normalen Haushalt organisiert – und tiefgründige Schamanin, die zwischen den Welten reist.

Und das Besondere: Sie wurde 2006 als erste Europäerin zur koreanischen Meisterschamanin initiiert. Was sie seitdem lebt und wie sie die spirituelle mit der alltäglichen Welt verbindet, davon handelt dieses Buch: von der außergewöhnlichen Geschichte einer außergewöhnlichen Frau“, schreibt der Verlag.

Ich mochte das Buch sofort und konnte es auch nicht mehr aus den Händen legen – will sagen: Ich habe es in einem Rutsch gelesen. Dabei hat mich nicht nur die Geschichte fasziniert, sondern auch die wirklich schöne Gestaltung mit den viele Farbfotos, die das Ganze eindrucksvoll untermalen.

Andrea Kalff ist eine starke Frau. Im bayrischen Chiemgau geboren merkt sie schon früh, dass sie „anders“ ist: Sie hört Stimmen, kann Geschehnisse voraussagen, was ihr jedoch nicht geglaubt wird, und ist oft krank. Am wohlsten fühlt sie sich in der Natur, den heimischen Bergen und vor allem am Chiemsee.

Nach außen führt sie ein ganz normales Leben. Doch Andrea hat „ihre Symptome“ und eines Tages lernt sie nicht ganz freiwillig drei mexikanische Schamanen kennen. Diese hatten im Chiemgau Station gemacht, um Menschen mit ihren Ritualen zu unterstützen – so auch Andrea. Danach war nichts mehr wie vorher. Sie tauchte ein in eine neue exotische Welt …

Über all das und über ihren weiteren Lebensweg, der sie in viele Kontinente und zu den Schamanen Koreas führte, wird in diesem Buch erzählt. Genauso wie über ihren ganz normalen Haushalt mit ihren Kindern.

Cambra Skadé hat folgende einleitenden Worte zum Buch geschrieben:

„Andrea Kalff ist in gewisser Weise eine Artistin. Sie lebt in dem Spagat zwischen ihren bayrischen Wurzeln und ihrer koreanischen Zweitbeheimatung. In Schönheit und

Leichtigkeit verbindet sie ihre bayrische Basis mit tiefer koreanischer Spiritualität, ihr Familienleben mit fünf Töchtern und ihre Arbeit, ihr Öffentlichsein durch das Leben einer Mudang. Als solche versteht sie es, auf Messers Schneide zu tanzen, und wahrscheinlich gelingt es ihr deshalb, so vieles auszufüllen, zu leben, zu sein – gleichzeitig, in gleicher Gültigkeit. Mudang, Mutter, Liebende, Organisatorin, Reisende zwischen Bayern, Hawaii und Korea. Bayrischer Humor und Robustheit, koreanische Disziplin und hawaiianische Sinnlichkeit treffen und befruchten sich. So ergibt sich eine besondere Weise des Heilens, des Unterwegsseins im Leben und als Schamanin.“

Andrea Kalff arbeitet weltweit mit Ärzten, Universitäten, Psychologen, Therapeuten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammen, ebenso natürlich mit Schaman*innen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und Ethnologen. Wie z. B. Dr. Claudia Müller-Ebeling (Kunsthistorikerin und Ethnologin), die über sie schreibt: „Andrea Kalff ist für mich eine Ausnahmeerscheinung. Der Werdegang und ihre integere Persönlichkeit überzeugten mich bei mehreren Veranstaltungen von der Authentizität ihrer Berufung als Schamanin. Ihre Intuition beim Auffinden versteckter Probleme hat mich mehr als einmal verblüfft.“

All das finde ich sehr beeindruckend. Vor allem auch die detaillierte Beschreibung der Einweihungsrituale in Korea. Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Wer erwartet, Schamanenwissen oder detaillierte Anleitungen für ein besseres Leben zu finden, wird enttäuscht werden, denn das – so habe ich im Buch erfahren – geben echte Schamanen nur an ihresgleichen weiter. Wer jedoch versteht, zwischen den Zeilen zu lesen, wird allerdings eine Fülle von Informationen finden!

Anne Wimmer

Andrea Kalff – mehr als eine Schamanin

Ein Leben außerhalb der Norm

Hardcover

136 Seiten

4-farbig mit zahlreichen Fotos

ISBN 978-3-931560-34-8

€ 15,00

Sheema Medien Verlag

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3931560341/wwwsheemaverl-21

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge