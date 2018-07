Einfach Sein – Spirituelles Seminar auf Wangerooge

tip-Magazin | Reisen | 2 Stunden her

Vom 21. – 24. September geht es wieder auf die wundervolle Insel Wangerooge. Zum Relaxen, entschleunigen und zur Selbstfindung bietet nicht nur die Insel, die autofrei ist, sondern auch das Seminarhaus Meeresstern optimale Bedingungen.

Es ist ein christlich geführtes Haus für Exerzitien, Besinnung oder um einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Es ist in diesem Jahr die 5. spirituelle Reise. Das Thema des Seminars lautet:

Einfach Sein

Wir werden einfach sein. Frieden in uns und in unserem Leben finden wir, wenn wir ein authentisches Leben führen. Wir widmen uns in diesem Seminar unserer Medialität und der Selbstheilungskräfte. Wir empfangen Lichtbotschaften für uns und andere und gehen dafür in Kontakt mit den Engeln und der geistigen Welt. Wir vertrauen auf unsere innere Stimme und den Botschaften / den Antworten, die wir erhalten.

Mit vielen verschiedenen Übungen wird der Glaube an die eigene mediale Kraft wachsen und das intuitive Handeln möglich.

Die Seminarzeit ist jeweils von 9:00-12:00Uhr und 19:00-20:30Uhr.

Die Mittagszeit steht zur freien Verfügung für Spaziergange am Strand oder durch die Dünenlandschaft oder am Strand zu verweilen, alleine oder in der Gruppe.

Ausgleich: 385,00 €

Inklusive Vollverpflegung, Einzelzimmer, Fährüberfahrt und Seminar

Eigene Anreise bis Harlesiel, Fahrgemeinschaften sind möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.lichtfunke.de

