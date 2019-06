Erlebe Wohlstand und Fülle

tip-Magazin | Christophs Geldecke | 13 Stunden her

Ein Mini-Workshop

Wie du auf effektive und angenehme Weise Reichtums-Bewusstsein und Armutsbewusstsein integrierst.

Reichtums-Bewusstsein und Armutsbewusstsein integrieren – (Ubique Dämon – Ubique Deus: Der Dämon und Gott sind in allem.)

Wende diese Atem-Meditation immer dann an, wenn du merkst, dass finanzielle negative Gedanken das Licht deiner inneren Oberfläche erreichen. Diese starke Meditation dient dazu, deine Vorstellungen und Konzepte von Reichtum, Fülle, Überfluss usw. zu integrieren, um dir eine starke Erfahrung wahren Wohlstands zu ermöglichen.

Sieh es einfach so, dass zwei Teile deiner Persönlichkeit sowieso ständig in Konflikt miteinander stehen und du für diese wichtigen Teile deiner Persönlichkeit eine innere Mediation machst.

Atme ein und sage zu dir selbst:

Ich habe Reichtum oder wenn Du magst alternativ (Fülle oder Wohlstand)

Atme aus und sage dir:

Ich bin Reichtum oder alternativ (Fülle oder Wohlstand) Atme ein und sage zu Dir selbst:

Ich habe Armut oder wenn es für Dich besser passt (Mangel)

Atme aus und sage zu dir:

Ich bin Armut oder alternativ (Mangel) Atme ein und sage zu dir selbst:

Ich habe inneren Frieden oder alternativ (Freiheit)

Atme aus und sage zu Dir selbst:

Ich bin innerer Frieden oder alternativ (Freiheit)

Gehe durch diesen Zyklus von drei Schritten dreimal hintereinander!

Gehe bei den alternativen Möglichkeiten ganz nach deinem Gefühl!

Variante:

Im dritten Schritt kannst du auch einfach nur den Zustand wählen, den Du gerne haben willst. Wie willst du dich am liebsten fühlen? Nimm dann das! Z.B. Freude. Dein Energiekörper wird auf jeden Fall positiv darauf reagieren.

Meine Ausführung zum zweiten Schritt:

Manche Leute glauben, dass wenn Sie den zweiten Schritt ausführen, den Mangel anziehen oder erst recht im Unbewussten verankern. Dieser ist ja auch gerade das, was man/frau gerne vermeiden will. Wer möchte schon Armut im Leben haben?

Dabei ist wahrscheinlich eins der größten Probleme der Menschheit, dass

wir an einer kollektiven „Armutshypnose“ leiden. Als Seelengemeinschaft sind wir seit Jahrtausenden darauf konditioniert worden, Geld als etwas „Unheiliges“/“Schlechtes“ anzusehen. Wir sind, seit Jahrtausenden, mit diesem „Armutsvirus“ infiziert worden.

Denke darum daran, dass diese Atem-Meditation ein wenig anders verläuft, als wenn du nur mit positiven Affirmationen arbeitest. Die positiven Affirmationen funktionieren ja nur deshalb manchmal nicht, weil der affirmierte Seins-Zustand noch nicht erreicht ist und der innere kritische Filter sagt, dass dies ja totaler Stuss ist.

Darum ist das Aufschreiben der sog. Tailenders ja so wichtig in der Affirmationsarbeit. So wie ich es auch in meinem Buch Wünsch Dir einfach Geld beschreibe und wie es Gary Craig der Erfinder des EFT in seinem Palast der Möglichkeiten so schön darlegt. – http://www.life-coach-blog.de/positive-geld-affirmationen-ebook-mit-audio/

Zurück zur machtvollen Atem-Meditation.

Weil wir ja gerade keinen Mangel oder Armut erleben wollen, ziehen wir diese/n aber gerade in unser Leben. Indem wir uns dagegen wehren, wird der Mangel stärker. Innerer Kampf führt zu mehr Kampf und somit zu Stress und der Zustand, den wir gar nicht wollen, wird immer stärker. Das Armutsvirus erhält so immer wieder Bodybuilding.

Jedes Ziel beinhaltet immer auch das Problem und jedes Problem beinhaltet auch immer das gegenüber liegende Ziel!

Echter Wohlstand, echte Freiheit und Selbstbestimmung resultiert immer aus einer Annahme heraus – einer Versöhnung. Darum ist z.B. auch das Hooponopono so wertvoll und nützlich.

Es geht sehr oft im Leben um die Versöhnung von Gegensätzen.

In einer polaren Welt gibt es keinen Tag ohne die Nacht. Es gibt kein warm ohne kalt. Keinen Sommer ohne den Winter. Ohne diese Unterscheidungen könnten wir das andere gar nicht benennen. Es gibt kein reich ohne arm. Und je mehr ich eine Seite betone, desto stärker wird die andere. Da brauchst du dir nur die Star Wars-Filme nochmal anzuschauen. Integration bedeutet immer das Yin im Yang und umgekehrt anzunehmen. Ubiqe Dämon – Ubiqe Deus (Gott und Dämon)

Darum diese drei Schritte:

Du nimmst alles an und wählst dann noch dein eigenes. Alles andere führt zu Widerstand und Ignoranz und in der Folge davon zu dem, was Du gar nicht haben willst.

Du atmest bei meiner kleinen Wohlstands-Meditation zunächst Reichtum (das was du willst und ersehnst) und dann machst du das Gleiche mit Armut (das, was du nicht willst). Das machst du solange, bis du dich vollkommen entspannst und weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite reagierst.

Übrigens machen wir im EFT, der Klopftherapie und der gesamten Energetischen Psychologie auch nichts anderes.

Du wirst inneren Frieden erleben und von diesem Punkt aus, kannst du das erschaffen, was dir wirklich am Herzen liegt. Manifestation obliegt immer dem Universum. Das ist niemals dein Job. Die Arbeit, welche Du verrichten musst, ist zu sagen, was Du möchtest und dafür zu sorgen, dass Du bereit bist für das, was kommt. Und bedenke dabei auch, dass (Ver)-Änderung fast immer anders aussieht, als Du denkst, dass sie geschehen muss.

Bevor du beginnst, deine großen Ziele zu verwirklichen, schlage ich dir vor, erstmal nach innen zu gehen und deine derzeit dich behindernden Lebensumstände in Ordnung zu bringen. Wenn Du beginnst deine sich oft widersprechenden Muster und Verhaltensweisen zu integrieren und innerlich zu mediieren, wirst du bemerken, wie dein (finanzielles) Leben zunehmend leichter und entspannter zu fließen beginnt.

Mit dem Leben fließen, eine Richtung auswählen, den Fokus verschieben und deine wertvollen Ziele verwirklichen – das alles beginnt mit diesen drei kleinen Schritten aus der Wohlstands-Meditation.

Schreib mir doch mal, wie es dir mit der machtwollen Technik geht – ich freue mich, von dir zu hören.

Für deinen Erfolg, Christoph

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

https://christoph-simon.info/

http://www.life-coach-blog.de/

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

