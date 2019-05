„FremdEnergien“ von Claus Walter

tip-Magazin | Bücher | 5 Stunden her

Wie Sie negative energetische Einflüsse erkennen und wirksam auflösen

Das Buch erreichte mich einen Tag vor meinem Urlaub und deshalb habe ich es natürlich auch gleich als Urlaubslektüre eingepackt. Ein Fehler. Mein Fehler. Denn statt leichter Urlaubslektüre, die mal eben so nebenher gelesen wird, hatte ich mir mit diesem Buch nicht nur geballtes Fachwissen aus über 14 Jahren Forschung und über 600 Coachings eingepackt, sondern auch ein Arbeitsbuch.

Arbeiten im Urlaub. Nö. Will ich nicht. Eigentlich.

Deshalb habe ich mir nur erst einmal die unterschiedlichen 11 Themen, gut verständlich an Fallbeispielen aus der Praxis erklärt, vorgenommen und gelesen. Danach wollte ich das Buch eigentlich wieder wegpacken und Zuhause weiterlesen. Doch daraus wurde nichts. Einige der Beispiele hätten auch genauso gut aus meinem Leben sein können.

Also habe ich mich doch gleich an die Arbeit gemacht.

Die Ablöse-Meditation war eine leichte Übung. Die Neutralisierungsarbeit war dagegen eine echte Fleißaufgabe. Die mir zudem noch einen Sonnenbrand eingebracht hat, denn ich war so sehr in meine Schreibübung vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass die Sonne inzwischen schon ein gutes Stück weitergewandert war und mir voll auf den Rücken knallte. Das spricht definitiv für das Buch und diese Übungen.

Einige Dinge, z.B. die Lebenslandkarte, habe ich schon vor Jahren kennengelernt, in ähnlicher Form – und auch schon damit gearbeitet. Trotzdem gab es diesmal doch noch wieder neue Erkenntnisse.

Eigentlich hatte ich ja gedacht, ich kenne mich mit dem Thema Fremdenergien schon recht gut aus. Aber was wirklich noch alles in unserem Leben mitspielen, unseren Alltag, unseren Körper, unser Empfinden, unser Handeln beeinflussen kann, habe ich erst durch dieses Buch gelernt.

Bisher habe ich den Fehler immer bei mir gesucht und war nicht selten enttäuscht, ja auch schon ab und an richtig sauer, dass immer wieder ähnliche Dinge schief gelaufen sind, obwohl ich sicher war, denselben Fehler kein zweites Mal gemacht zu haben. Was war denn nun schon wieder passiert, verflixt noch mal… Jetzt weiß ich, was der Auslöser war – auch, dass eine Angst nicht unbedingt nur etwas mit mir zu tun haben muss.

Wer bisher bei Fremdenergien nur an Besetzungen gedacht hat, sollte dieses Buch von Claus Walter auf jeden Fall lesen. Und wenn nicht immer alles rund läuft, wenn immer wieder Dinge geschehen, für die man keine logische Erklärung findet, sollte man sich an die (Aufräumarbeit)Arbeit machen.

Dieses Taschenbuch enthält, wie erwähnt, eine Menge Fachwissen. Gut erklärt und zum besseren Verständnis mit vielen Abbildungen (Zeichnungen) bestückt. Diese sind allerdings teilweise (weil vermutlich sehr verkleinert) schlecht zu erkennen und ich hätte sie mir größer gewünscht, z.B. als Doppelseite zum Ausklappen. Das ist allerdings die einzige Kritik an diesem Buch.

Ich habe es übrigens nach dem Querlesen und der Schreibarbeit, sofort noch einmal von vorne bis hinten, Seite für Seite gelesen. … und noch einmal Neues entdeckt.

Leicht zu lesen? Nein. Interessant, informativ und lohnenswert? Auf jeden Fall.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

FremdEnergien – Wie Sie negative energetische Einflüsse erkennen und wirksam auflösen

von Claus Walter

Taschenbuch: 174 Seiten

Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (22. April 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3863745051

ISBN-13: 978-3863745059

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/fremdenergien-fremdeinfluss-flueche

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge