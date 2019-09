Frittierte Petersilie an Tomaten-Pasta

tip-Magazin | Kulinarisches | 13 Stunden her

Bei dem schönen Wetter möchte man nicht zu lange in der Küche stehen, jedoch ein tolles Gericht auf den Tisch zaubern. Auch bei diesem Rezept kommt die Tomate zum Einsatz. Wussten Sie, dass die Tomate mit der Kartoffel, der Tollkirsche und dem Tabak verwandt ist? Lycopin, der Stoff, der die Tomate erröten lässt, kommt richtig zur Wirkung, wenn die Tomate erhitzt wird. In unserem Körper greift das Lycopin die freien Radikale an. Also es darf gern eine Tomate mehr sein

Zutaten für 4 Personen

1 mittlere Zucchini,

4 große Tomaten,

1 große Zwiebel,

2 Knoblauchzehen

Olivenöl,

Pasta (Makkaroni, Spaghetti oder Penne)

1 Dose Pizzatomaten

1 Hand voll Basilikum

1 Bund Petersilie

Zubereitung:

Zuerst Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und ruhen lassen. Die anderen Zutaten ebenfalls in Stücke schneiden. Nebenbei die Makkaroni aufsetzen und nach Packungsanweisung kochen. In folgenden Schritten die Tomatensoße zubereiten: in Olivenöl erst Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten, die Zucchini und die Tomaten dazugeben, mit den Pizzatomaten ablöschen. So ca. 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. Zum Schluss die kleingeschnittenen Basilikumblätter unterrühren und vom Herd nehmen. Die Petersilie nach dem Waschen mit Küchenpapier trocknen, nur kurz im heißen Öl frittieren und mit einem Schaumlöffel herausnehmen. Nun noch schön anrichten.

Guten Appetit.

Unsere Autorin Karin Knorr ist geprüfte Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie i.A.. Sie berichtet in ihrem Blog www.blog.knorr-fit.de über gesundes Essen und auch über’s gärtnern. Außerdem bietet sie Ernährungstrainings und psychologische Beratungen an.

Sie wird in loser Folge im tip gesunde und preiswerte Rezepte vorstellen.

Foto: Andreas Buck

