Fühlst du dich gefangen zwischen „zwei Welten”?

9. Oktober 2019

Hast du manchmal oder vielleicht sogar häufig das Gefühl, als ob es etwas gibt, das dich daran hindert, die beste Version von dir selbst zu sein?

Für viele Menschen sind Arbeit, Beziehungen oder Geld die Ursache für dieses Gefühl der Trennung.

Wenn du dich zwischen „zwei Welten“, „zwei Versionen“ von dir selbst fühlst, dann wird dies unnötige (oft massive und verlängerte Perioden) von Stress oder Angst in deinem Leben erschaffen.

Was kannst du dagegen tun?

Wenn du innerlich dem oberen Absatz zunickst und eine Chance willst, über das „Problem“ zu lernen und deine eigene Lösung zu erfahren, dann möchte ich dich einladen, etwas zu erleben, das mein Leben buchstäblich verwandelte und alle Gefühle der Trennung beseitigte und mir schließlich erlaubte, die beste Version von mir 100% der Zeit zu sein!

Es heißt das Journey Intensiv und ist ein 3-Tage-Event und wird von einer unglaublichen Frau namens Brandon Bays präsentiert. Wenn du dir ihrer Arbeit nicht bewusst bist, ist dies deine Chance, nicht nur darüber zu erfahren, sondern sie live zu erleben.

Hier ist ein Feedback von einem neuen Teilnehmer:

„Es ist ein schönes, sanftes, aber extrem starkes Eintauchen in die eigene Seele und eine Einladung, dich selbst zu erleben. Und von diesem Ort aus zu leben. „

Nur für den Fall, dass Du dich mit dem Wort „Seele” unwohl fühlt, ersetze es mit „innerer Führung, dem Universum, Natur oder höherem Selbst oder was auch immer für dich adäquat ist.

Die einfache Botschaft ist, dass wenn du dich nicht frei und erfüllt fühlst, wenn du, ohne es zu wollen, ängstlich ,gestresst oder wütend ohne wirklichen Grund bist – dann gibt es mit The Journey einen Weg, um an all diesen Dingen auf den Grund zu gehen und sie von innen heraus zu lösen.

Brandon Bays live in München vom 01. – 03.11.2019 und weitere Journey Seminare finden mit mir, Bettina Hallifax vom 12. – 13.10 in Fulda und vom 23. – 24.11. in Berlin statt.

www.BrandonBays.de

www.facebook.com/www.brandonbays.de/

