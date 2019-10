Ganzheitlich glücklich coachen!

tip-Magazin | Ganzheitlich leben | 4 Stunden her

Was ist Deine Vorstellung von Glück?

Wenn Du das gerne herausfinden möchtest, dann bist Du bei mir an der richtigen Adresse. Ich erforsche seit vielen Jahren das Thema „Glück“ in allen Variationen: Glück im Beruf, Glück in Freundschaften, Glück in der Mutterschaft und natürlich – nicht zu vergessen – Glück in Beziehungen.

Was ich dabei herausgefunden habe? Glück ist etwas, dem Du Dich öffnen kannst, um es zu finden. Es kommt zu dem, der bereit ist, es anzunehmen – und zu dem, der bereit ist, altes hinter sich zu lassen, um neue, glücklichere Wege zu gehen.

Gern stehe ich Dir zur Verfügung, um mit Dir gemeinsam diese Wege zu erforschen und Dich ein Stück weit hin zu Deinem Glück zu begleiten.

Wie kann ich Dich auf Deiner Suche nach dem Glück begleiten?

Du kannst bei mir ein Einzelcoaching buchen, bei dem wir z.B. mit Hilfe von Glücks-Reiki, NLP oder anderen Methoden herausfinden, was genau Dir zu Deinem Glück fehlt und wie Du das erlangen kannst.

Du kannst auch eine energetische Behandlung mit Glücks-Reiki und schamanischen Methoden bei mir buchen.

Oder Du nimmst an einer Glücks-Aufstellung teil.

Ursula Podeswa

Glücks-Coach

Tel. 0170-9314441

www.gluecklich-coachen.de

Auch vertreten bei „Ganzheitlich leben im Ruhrgebiet“!

