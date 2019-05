Ganzheitlich leben mit der Energieklangoase!

tip-Magazin | Ganzheitlich leben | 18 Stunden her

Die Liebe bringt das Licht in die Dunkelheit.

Die Liebe lässt den Stern Deiner Seele leuchten.

Die Liebe ist schon da. In Dir. Sie wartet auf Dich, ganz geduldig.

Dein Herz will gesehen werden.

Schau in Dein Herz und nimm Licht und Schatten wahr.

Indem Du Licht in Dein Herz bringst, wird der Schatten schon weniger.

Es gibt nichts Schöneres, als die Liebe in Dir selbst zu entdecken.

Und wenn Du die Quelle gefunden hast, darf sie strömen, in Dir

und um Dich herum. Hüllt Dich ein, nährt Dich und füllt Dich aus.

Hast Du Lust auf eine Reise nach innen zu gehen?

Mit einer Klangbehandlung kannst Du Dich entführen lassen in einen

Raum der Heilung.

In einen Raum der Liebe, des Lichtes, der Freude und der Leichtigkeit.

In einen heiligen Raum, verbunden mit Gott.

Eine Klangbehandlung mit Klangschalen, Gong, Klangspiel und Handauflegen.

Cordula Prions

Klangbehandlungen

Lichtbotschaften

Handauflegen

Tel. 01712132160

energieklangoase@gmx.de

