Gespräche mit Deinen Engeln – Band 2

Für Engel ist es nie zu spät von Sarinah Aurelia

In diesem Buch nimmt uns die Autorin mit auf eine Reise in den Himmel, oder wie auch immer man den Lebensbereich der geistigen Welt nennen mag.

„Reiseleiter“ ist Erzengel Michael.

In ihrer bekannt lockeren Art spricht Sarinah Aurelia mit ihm, aber auch mit anderen Erzengeln, mit Jesus Christus und auch Mutter Maria – so, wie wir es mit besonders guten Menschenfreunden tun. Und die Engel antworten ebenso locker und direkt. Man hat hin und wieder das Gefühl, einen guten Rat von der besten Freundin oder vom besten Freund zu bekommen.

Man geht auf dieser Reise durch das eine oder andere Energietor und darf sich in den unterschiedlichen Bereichen und Räumen der geistigen Welt umschauen. Alles wird anschaulich beschrieben und trotzdem kann jede/r seine ganz persönliche Umgebung sehen. Jede/r hat seine ganz eigene Vorstellung von einer bunten Sommerwiese, für jede/n sieht ein Bachlauf anders aus und auch ein gemütliches Zimmer bedeutet für jede/n etwas anderes.

Dieses Buch zu lesen ist eine besondere Art der Meditation. Eine sehr schöne und angenehme Art, wie ich finde. Man kann es in einem Rutsch lesen oder es immer wieder mal in die Hand nehmen. Man kann es an einer beliebigen Stelle aufschlagen und bekommt eine Antwort auf eine Frage, die gerade ansteht. Irgendwie magisch.

Auf jeden Fall lesenswert!

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Das schreibt der Verlag:

Wann hat man schon mal die Chance, gemeinsam mit den himmlischen Freunden auf eine mediale Reise zu gehen? Eine Reise, bei der diejenigen, die sich im Buch zu Wort melden, die Leserinnen und Leser individuell genau da abholen, wo sie sich gerade befinden. Dadurch kommt Bewegung in Lebensthemen, die so schwer zu lösen waren.

Erzengel Michael führt dich durch dieses Buch. Und bei jedem Kapitel geht ein neues Energietor auf. Da Jesus Christus an einem der Energie Tore auf dich wartet, kann selbst deine verletzlichste Seite endlich Heilung finden, denn er führt dich zu einem Bachlauf, in dem du barfuß mit den Perlen der Heilung deines Lebens in Berührung kommst.

Mutter Maria, Jesus Christus, Erzengel Raphael, Erzengel Uriel, Erzengel Michael und viele andere reichen dir die Hände, um mit ihnen gemeinsam zu wandern.

Jede Zeile trägt Liebe in sich, denn die Engel kommunizieren mit jedem einzelnen von euch individuell – und während die Engel ihre Liebe senden, geht immer wieder ein neues Energietor auf.

So kannst du, während du das Buch in Händen hältst, die jeweils neusten Energien integrieren, und zwar ohne zermürbende Transformationswehen.

So sei herzlich willkommen. Alles, was du dafür tun darfst, ist dein Herz zu öffnen –und bitte vergiss das bewusste Atmen nicht.

Liebe kommt oft auf ungewöhnlichen Wegen!

Sarinah Aurelia:

Gespräche mit deinen Engeln Band 2: Für Engel ist es nie zu spät

Taschenbuch: 160 Seiten

Verlag: Smaragd Verlag; Auflage: Neuerscheinung (23. Mai 2018)

ISBN-10: 3955311708

ISBN-13: 978-3955311704

Hier geht’s direkt zum Buch: h ttp://shop.smaragd-verlag.de/de/aurelia-sarinah-gespraeche-deinen-engeln-band-2

