Gewinnspiel – Weißt Du wo Dein Himmel ist?

Nahtoderfahrung / Erfahrungsberichte von Klienten, Botschaften von Engeln

Pünktlich zu Weihnachten stiftet Sabine Kalbus ihr neues Buch zur Verlosung. Wenn Du es gewinnen möchtest, sende bis Freitag, 20.12.2019, 18.00 Uhr eine E-Mail an: gewinnspiel@tip-magazin.info. Viel Glück!

Durch eine Nahtoderfahrung und wunderbare Heilung erhielt Sabine Kalbus Kontakt zu Engeln und Lichtwesen. Sie nimmt Auren bei Menschen und Tieren wahr und arbeitet energetisch.

In diesem Buch schreibt sie über ihre Lichtwesen und teilt empfangene Botschaften mit ihren Leserinnen und Leser.

Sabine Kalbus ist Unternehmerin und lebt in Nordrhein- Westfalen. In ihrer Freizeit hält sie gut besuchte Lesung aus ihren Büchern. In ihrer Privatpraxis unterstützt sie hilfesuchend Menschen und natürlich auch Tiere.

Weißt du, wo dein Himmel ist

Sabine Kalbus

ISBN: 97 83 74 946 19 12

Buch : 12 €

eBook: 10 €

Alle drei bis vier Wochen sendet Sabine Kalbus in einem Ritual Energien zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte für Menschen und Tiere. Dazu zündet sie verschiedenfarbige Kerzen an, lädt alle ein und spricht ein Gebet (das auch in ihrem neuen Buch abgedruckt ist). Mit Hilfe der Engel wird dann die Heilenergie an die Teilnehmer gesendet. Dieses Ritual ist kostenlos! Wer sich dazu anmelden möchte, sendet seinen Vornamen und / oder den Namen des Tieres an: sabinekalbus@gmx.de oder bei Facebook, Twitter oder Instagram.

