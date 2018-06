Gingko Mare – Das Bio-Hotel im Ostseebad Prerow

tip-Magazin | Reisen | 27. Juni 2018

Du lebst zuhause nachhaltig, kaufst Lebensmittel aus ökologischem Anbau und / oder ernährst Dich vegan? Dann möchtest Du das sicher auch im Urlaub so halten. Deshalb stellen wir in unserer Reiserubrik von nun an in lockerer Folge Urlaubsunterkünfte vor, in denen Du diesen Standard leben kannst.

Heute: Gingko Mare im Ostseebad Prerow

Das GINKGO MARE Bio-Hotel befindet sich im Ostseebad Prerow auf dem Darß inmitten des „Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft“, keine zwei Minuten vom Darßwald entfernt. In ca. zehn Minuten bist Du am Nordstrand und wer sich ein wenig mehr Zeit nimmt, erreicht den wildromantischen Weststrand in zwanzig Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wer nicht erst den Weg zur Westküste per Rad, zu Fuß oder mit der Pferdekutsche auf sich nehmen möchte, verweilt am Nordstrand. Dieser breite fünf Kilometer lange Strand mit seinem superfeinen Sand und einer sehr guten Wasserqualität ist ideal für ausgiebige Spaziergänge und früh morgendliche Kneippgänge. Urlaub inmitten der Natur und am Meer.

In dem Mitte 2011 eröffneten Hotel wohnst Du in baubiologisch und ökologisch hochwertigen Zimmern, die ausschließlich mit Vollholzmöbeln sowie einer Miniküche ausgestattet sind. Alle Zimmer sind für Allergiker geeignet. Entspannen kannst Du in der hauseigenen Sauna oder bei einem Treffen mit Gleichgesinnten vor dem Kamin.

Morgens verwöhnt Dich das Team mit einem erlesenen Bio-Vital-Frühstück. Natürlich werden auch laktose-, glutenfreie oder vegane Speisen angeboten. Täglich wechselnd werden Frischkornbrei oder Pfannkuchen und Vieles mehr zubereitet. Lass‘ Dich einfach überraschen!

Für Dein GesundSein erwartet Dich ein Team aus Heilpraktikern für Naturheilverfahren und Psychotherapie, Physiotherapeuten und Kosmetikerinnen im eigenen GesundSein-Zentrum. Hier kannst Du Dein individuelles Wohlfühl- und Behandlungsangebot wählen. Ganzjährig gibt es ein täglich wechselndes Angebot an Bewegungs- und Entspannungskursen wie Tai Chi, Qi Gong, Yoga und Meditationen. So wird Dein Urlaub natürlich und gesund.

Darüber hinaus bietet das Gingko Mare das ganze Jahr über themenbezogene Pauschalangebote und Kurse wie Fasten, Yoga und Naturerleben. Das GINKGO MARE ist ein Ort der Selbstbesinnung und Erholung. Das Team gibt Dir Raum für die Entdeckung neuer Aspekte Deiner Persönlichkeit – Natururlaub für Erholung und Selbstbesinnung in 100% Bio-Qualität! Dein Wellness Urlaub an der Ostsee.

Das Ostseebad Prerow ist auf dem Darß inmitten des „Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft“ gelegen. Diese landschaftlich einmalige Halbinsel an der mecklenburgischen Ostseeküste wird von einem ca. 50qkm großen Wald bedeckt. Freuen Sie sich auf Adler, Kraniche und Hirsche.

Weitere Informationen: https://www.ginkgomare.de/

