Wir besitzen die Fähigkeit zu heilen! Weder sind wir Opfer unveränderlicher Gene, noch sollten wir uns selber eine beängstigende Prognose stellen oder stellen lassen. Verändere dein Bewusstsein. Verändere deinen Körper. Verändere dein Leben mit Marianne Williamson, Deepak Chopra, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, Gregg Braden und drei Menschen mit erschütternden Diagnosen, die uns an ihren außergewöhnlichen Heilungswegen teilhaben lassen.

Wieviel Einfluss haben wir auf unsere Heilung?

Trotz modernster Medizin und einem unendlichen Markt an Medikamenten erhalten immer mehr Menschen eine krankheitsbedingte Diagnose. Selbst gesunde Ernährung, Fitness, Yoga und Meditation scheinen nicht vor dem Ausbruch einer Krankheit zu schützen. Woran liegt das? Können wir uns überhaupt vor Krankheit schützen? Ist die moderne Medizin am Ende ihrer Weisheit? Kann ich meinen Körper heilen? Gibt es einen gemeinsamen Nenner bei Krankheitsbildern oder sind diese stets individuell zu betrachten? Ist mein Körper in der Lage sich selbst zu heilen? Wenn ja, wie? Wieso gelingt Selbstheilung dem einen Menschen und dem anderen nicht? Ist Chemotherapie wirklich so gefährlich, wie die meisten Menschen denken, oder hängen die Nebenwirkungen mit Überzeugungen, dem was wir glauben, zusammen?

„Zu dieser Zeit, in der Krankheiten grassieren… halte ich alle dazu an diesen Film zu erleben und davon weiterzuerzählen.“ – Huffington Post

HEAL beleuchtet die Ursachen von Krankheiten, den Einfluss der Pharmaindustrie und modernen Medizin auf unsere Gesundheit und wirft einen gewagten Blick auf die Frage: Wieso werden Menschen bereits mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern und Behinderungen geboren? Gibt es darauf eine Antwort? Und welchen Einfluss hätte ein neues Verständnis von Heilung und Gesundheit auf das Leben dieser heranwachsenden Kinder, deren Eltern und unserer Gesellschaft?

HEAL: Ein Film, der emotional bewegt und transformiert!

Link zum Beitrag auf der HORIZONWORLD:

https://www.horizonworld.de/heal-der-film-auf-den-alle-gewartet-haben/

Link zum Shop: https://shop.horizonworld.de/heal-dvd

