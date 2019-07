Heilende Gedanken für Körper und Seele:

tip-Magazin | Heilung | 12 Stunden her

Meditationen zu Gesundheit für Körper und Seele

Louise L. Hay hilft ihren Lesern, sich selbst zu heilen und Blockaden auszuräumen, um sich selbst lieben zu können. Denn sie ist im Laufe ihrer psychlogischen Arbeit zu der Erkenntnis gekommen, daß sich jedes Problem nur auf eine Weise lösen läßt: in dem man sich selbst liebt. Ihr bekanntestes Selbsthilfe- Buch liegt jetzt wieder in der von ihr selbst mitgestalteten vierfarbigen Geschenkausgabe vor.

‚Ich habe dieses Buch so konzipiert, als ob ich sie durch eine Sitzung führte, wenn Sie als Klient zu mir kämen oder an meinen Seminaren teilnähmen. Wenn Sie fortschreitend eine Übung nach der anderen praktizieren, so wie sie hier erscheinen, werden Sie am Ende dieses Buches mit der Veränderung ihres Lebens angefangen haben.‘ Louis L. Hay Entdecken Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel!

Zu ihrem Bestseller Gesundheit für Körper und Seele hat Louise L. Hay dieses Meditations-Programm entwickelt – im ersten Teil erklärt sie die Ursachen von Krankheit und wie man sie mit den richtigen Gedankenprozessen überwinden kann, im zweiten Teil führt sie mit einer Meditation in den von ihr entwickelten affirmativen Heilungsprozeß.

Louise L. Hay ist die Grande Dame unter den Autorinnen von Büchern zum Thema Lebenshilfe. 1926 in Los Angeles geboren, erlebte sie selbst keineswegs nur die sonnigen Seiten des Daseins, sondern durchlitt auch einige seiner Härten. Sie erfuhr am eigenen Leib, wie sich durch positive Gedanken Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen lassen, und gab diese Erfahrung in ihren Büchern weiter – inzwischen an Millionen Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt. Ihr erstes Buch, „Heile Deinen Körper“, erschien 1976 und wurde sofort zum Bestseller. Weitere Bucherfolge motivierten die Autorin schließlich dazu, mit „Hay House“ ihr eigenes Verlagshaus zu gründen, in dem sie Bücher namhafter Autoren der US-amerikanischen New-Age-Bewegung verlegt. Louise L. Hay lebt in San Diego, Kalifornien.

Gesundheit für Körper und Seele

Louise L. Hay

Taschenbuch: 302 Seiten

Verlag: Allegria Taschenbuch; Auflage: 1., Aufl. (1. Juli 2004)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3548740979

ISBN-13: 978-3548740973

Hier kannst Du das Buch bestellen: Gesundheit für Körper und Seele

Heilende Gedanken für Körper und Seele:

Meditationen zu Gesundheit für Körper und Seele

Louise L. Hay

Audio CD

Verlag: Hörbuch Hamburg; Auflage: 28 (27. Oktober 2006)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 9783899035049

ISBN-13: 978-3899035049

ASIN: 3899035046

Hier kannst das Hörbuch mit Meditationen bestellen: Heilende Gedanken für Körper und Seele: Meditationen zu Gesundheit für Körper und Seele: 1 CD

