Heilenergetik, denn das Leben hat DIR mehr zu bieten!

tip-Magazin | Stephanie Menzel | 17 Stunden her

Ab Juli gibt es das wundervolle, heilsame und befreiende Seminar der Heilenergetik mit Stefanie Menzel persönlich in Hamm / Westfalen.

Stefanie Menzel ist Therapeutin, Autorin und Begründerin der Heilenergetik. Sie stellt diese alltagstaugliche und zeitgemäße Methode, die auf dem energetischen Menschenbild beruht, jedem Menschen als praktische und effektive Alltagspsychologie hilfreich für die tägliche Anwendung zur Verfügung. In ihren Büchern und erfolgreichen Ausbildungsseminaren in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bietet sie Überblick über die komplexen Zusammenhänge des Lebens, und zeigt wirksame Ansätze, das eigene Bewusstsein zu schulen und die Selbstheilungskräfte nachhaltig und eigenverantwortlich zu aktivieren.

Was kannst Du in diesem Kurs lernen?

In der Heilenergetik geht es darum, das Zusammenspiel von Körper und Geist, also feinstofflicher Schwingung zu verstehen, und aus den Erkenntnissen das eigene Leben gesund und kraftvoll, nach neuesten physikalischen Erkenntnissen, zu gestalten. Das Seminar bringt Dir die energetischen Zusammenhänge in Deinem eigenen Leben Stück für Stück näher. Die Spielregeln des Lebens sind für alle Menschen gleich, und leicht und nachhaltig anzuwenden.

Nur Du kannst es tatsächlich schaffen, Dich von alten belastenden Blockaden zu befreien, und Deinem Leben damit eine neue Richtung zu geben. Die Zeit der Gurus und Heilversprechungen ist vorbei! Die zeitgemäßen Erkenntnisse und Zusammenhänge der Heilenergetik sind erst seit einigen Jahren unserem Bewusstsein zugänglich, und Du kannst sie in Deinem Leben täglich anwenden. Mit den heilenergetischen Grundlagen in diesem Seminar, erhältst Du einen komplexen und effektiven Methodenkoffer für Deinen privaten, aber auch therapeutischen Alltag.

Wir beschäftigen uns mit folgenden wichtigen Themen: den Heilungs- und Selbstheilungskräften Deines Körpers, dem Kennenlernen und Umgehen mit Gefühlen und Emotionen, dem Thema Grenzen im Leben zu setzen, glücklich zu werden, der Wichtigkeit des Loslassens, dem nachhaltigen Lösen von Ängsten, der Stärkung des eigenen Selbstwertes, der Unsinnigkeit von Bewertungen, dem kräftigen des Immunsystems und der Selbstheilungskräfte, dem Annehmen der eigenen Biografie und einigen weiteren wichtigen Lebensthemen, die nicht nur für jeden von privatem Interesse sind, sondern die auch als Grundlage in der therapeutischen Arbeit nicht fehlen dürfen.

Das wunderbare ist: Außer Deiner eigenen Kraft brauchst Du nichts in Deinem Leben. Mit der Heilenergetik bekommst Du Zugang zu Deiner Kraft, Deinem Potenzial, und kannst jederzeit und bei allen Lebensfragen selbst aktiv werden, und Dein Leben nach Deinem Sinn gestalten. Alle Übungen des Seminars sind nachhaltig und sehr einfach im Alltag anzuwenden.

Nutze Deine Chance und sei dabei! Ich freue mich auf DICH!

https://www.stefanie-menzel.com/termine/?event_id1=5666

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge