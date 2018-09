tip-Magazin | Bücher | 8 Stunden her

Können Sie summen? Aber sicher! Denn jeder kann summen, ob groß oder klein, männlich oder weiblich, ob musikalisch oder nicht. Aber wissen Sie auch, welch wunderbare Kraft die Vibrationen Ihrer Stimme dabei entwickeln? Summen senkt nachweisbar Blutdruck und Herzschlagfrequenz, reduziert Stress, verbessert den Schlaf und regt die Ausschüttung wichtiger Botenstoffe im Körper an, um nur einige der positiven Wirkungen zu nennen.

Diese belegen die Klangheilungsexperten Jonathan und Andi Goldman in ihrem Taschenbuch „Heilsames Summen“ und gehen noch einen Schritt weiter: Sie stellen praktische Summ-Übungen vor, mit deren Hilfe man die Schwingungen gezielt in bestimmte Bereiche des Körpers lenken kann, um so Schmerzen und andere Beschwerden zu lindern und sich auf allen Ebenen wohl zu fühlen.

„Ich kann allen, die unter dem Stress der modernen Welt leiden, ‚Heilsames Summen‘ wärmstens empfehlen. Es handelt sich um eine Beschreibung der wirkungsvollen Selbstheilung, die nicht auf Medikamente setzt und ausschließlich positive Nebenwirkungen, wie Harmonie, Gesundheit und Glück, hat.“ Das sagt der renommierte Zellbiologe und Bestsellerautor Dr. Bruce H. Lipton („Intelligente Zellen“). Und Dr. Ranje N. Singh lobt „Heilsames Summen“ als „schönes und unschätzbares Meisterwerk der Klangmedizin“.

„Wir haben festgestellt, dass das Summen der wirkungsvollste selbsterzeugte vibro-akustische Klang ist, den wir hervorbringen können – das heißt, der Klang hallt im Körper nach und schwingt in ihm mit. Das Summen beeinflusst uns auf der Zellebene und wirkt sich sogar auf unsere DNA aus.“ sagen Jonathan und Andi Goldman und haben deshalb dieses Buch geschrieben.

Heilsames Summen

Jonathan und Andi Goldman

Taschenbuch: 214 Seiten

Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (1. Oktober 2018)

ISBN-10: 3863744780

ISBN-13: 978-3863744786

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/heilsames-summen-klangheilung-klangmassage

