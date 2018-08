Himmlische Konstellationen im August

tip-Magazin | Monatshoroskop | 21 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das Tierkreiszeichen Löwe gewandert. In Begleitung hat sie den Planeten Merkur. Die lebendige, kreative Energie des Löwen steht uns im August zur Verfügung. Menschen mit dieser Betonung lieben Kinder und haben selbst als Erwachsene noch etwas Kindliches und Spielerisches. Mit dieser Fröhlichkeit stecken sie ihre gesamte Umgebung an. Die Bühne, Schauspiel und Theater ist der Bereich für einen Löwe geborenen. Menschen mit einem Löwe-Aszendenten oder mit persönlichen Planeten in diesem Zeichen gehören auch dazu.

In weiterentwickelter Form dreht sich der Löwe nicht nur um sich selbst und hält sich für den Nabel der Welt, sondern er kann sein großes Herz auch für alle öffnen, die Hilfe brauchen. Seine Kraft und Energiereserven sind beeindruckend, wenn er in der richtigen Umgebung ist und aus dem Vollen schöpfen kann. Was erwartet uns in diesem Monat. Wir haben Hochsommer, und dieser Sommer gibt wirklich alles.

Dieser Monat hat ein beachtliches Tempo. Mit einem Lilith-Quadrat zu Uranus könnten wir es mit einer gehörigen Portion Exzentrik und Zynismus zu tun bekommen. Diese Konstellationen kann gerade in der Politik und der Öffentlichkeit zu Konflikten führen. Solche Betonung kann aber auch sehr kraftvoll für jede Art von Neuanfang sein. Alles Verstaubte und Überholtes, dazu gehören auch alte Verhaltensmuster, können wir jetzt loswerden. Das setzt ganz neue wunderbare Energien frei.

Für heilsame Erfahrungen sorgt in diesem Monat ein Sextil von Chiron zu Lilith. Das gibt uns die Möglichkeit, unerwartete Unterstützung für ein Problem in unserem Leben zu bekommen. Wir werden auf sanfte Art und Weise aufgefordert, neue heilsame Wege zu gehen. Schauen Sie noch einmal genau hin, was der Mars so treibt, denn er hat immer noch eine Sonderstellung wegen seiner langen Rückläufigkeit. Ab dem 13. August wandert er wieder ins Steinbockzeichen, somit können in Ihrem Leben noch einmal alte Dinge aus der Vergangenheit hochkommen. Schauen Sie genau hin, was der Mars von Ihnen will. Wenn Sie diese Lektion gelernt haben, geht es für Sie federleicht in den September.

Was gilt es zu tun?

Bleiben Sie achtsam! Anfang August heißt es: Vorsicht bei der Durchsetzung. Zeigen Sie sich kompromissbereit. Sie können alles machen. Gehen Sie ins Fitness-Studio, um Ihre Wut oder Aggressionen loszuwerden, aber legen Sie sich in diesen Tagen bloß nicht mit Ihrem Chef an.

Kommunikation

Der redselige Merkur befindet sich den ganzem Monat im Tierkreiszeichen Löwe. Er wird keine Anstalten machen, dieses Zeichen zu verlassen. Bis zum 20.August wird er rückläufig sein. Wir können uns jetzt ein bisschen Ruhe gönnen. Auch wenn der Merkur im Löwen Partygeplauder über alles liebt, wird er jetzt etwas nachdenklicher und hört besser zu als sonst. Grundsätzlich gilt bei rückläufigem Merkur: Keine wirklich wichtigen Verträge unterschreiben, auch nicht die Heiratsurkunde. Keine technischen Geräte kaufen, die einfach nur funktionieren sollen.

Liebe und Partnerschaft

Was treiben Mars und Venus in diesem Monat? Nach dem Sie bei der spektakulären Mondfinsternis zugeschaut haben, werden Sie sich verändert haben. Mars im Wassermann ist noch bis zum 14.08. zu Späßen aufgelegt, doch dann zieht er sich ins Steinbockzeichen zurück und will seine Ruhe haben. Venus tanzt ihren Tanz erst in der Jungfrau und dann ab dem 07.08. in der Waage weiter. Es gibt aber trotz alledem wunderbare Momente für die Liebe in diesem Sommermonat. Ab dem 7. August können dann die Funken sprühen und es wird heiß und immer heißer. Venus hat Kontakt zu Lilith, und das wird richtig aufregend. Dann kommt noch ein Trigon zu Mars dazu. Jetzt können wir ganz neue Erfahrungen in Sachen Liebe machen.

Neumond im Löwen am 11. August

Ein kreativer und überschwänglicher Neumond. Feiern Sie ein Fest und tanzen Sie ausgelassen zu Ihrer Lieblingsmusik. Jeder Neumond steht für einen neuen Abschnitt in Ihrem Leben.

Vollmond in den Fischen am 26. August

Ein leiser Vollmond. Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen die heilsame Stille. Jetzt wird sichtbar, was Sie bei Neumond erreichen wollten.

Liebe Leserinnen und Leser,

für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auch wenn dieser Sommer schon seit vielen Wochen für hohe Temperaturen sorgt, genießen Sie diese Ausnahmezeit, dieses besondere Lebensgefühl, das wir uns so oft herbei gewünscht haben, denn jetzt ist er da. Ein Sommer des Südens!

Viva la vida!

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, die im November wieder beginnt, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

