Himmlische Konstellationen im August

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne in ihrem Domizil – dem Tierkreiszeichen des Löwen. Wenn Sie einen Löwe-Aszendenten oder persönliche Planeten in diesem Zeichen haben, werden Sie diese Betonung verstärkt in den nächsten Wochen zu spüren bekommen.

Löwebetonte Menschen sind von Natur aus Schauspieler. Kreativität und verspiele Energie umgibt sie auch noch in hohem Alter. Der Löwe möchte gerne wahrgenommen werden und wird einiges dafür tun, um auf der Bühne des Lebens stehen zu können. Er hat aber auch ein großes Herz für alle, die schwach sind und seine Unterstützung brauchen und setzt sich für sie ein.

Menschen mit dieser Betonung haben eine natürliche Autorität und sind gute Führer und Chefs. Sie können ihr Team für sich gewinnen und begeistern. Viele Musiker und Schauspieler sind im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Ganz typisch ist bei vielen die berühmte Löwenmähne.

Bis zum 18. August können Sie noch mal so richtig Gas geben und sich auspowern, ob auf den zahlreichen Sommerpartys oder im sportlichen Bereich, jetzt ist genug von der kraftvollen Löweenergie vorhanden. Mit Sonne, Venus, Mars und Merkur treffen sich fast alle persönlichen Planeten dort und beeinflussen das Geschehen in den nächsten Wochen.

Wunderschön ist auch das Trigon vom Glücksplaneten Jupiter zur Venus vom 05.08. bis 12.08. Jetzt können Sie in der Liebe alles erreichen, was Sie sich schon immer gewünscht haben. Aber auch das Interesse an Kunst und Kultur wird größer. Nutzen Sie diese charmante Betonung, flirten Sie und genießen Sie das Leben.

Um dem 20. August tauchen dann Mars, Venus und die Sonne gemeinsam in das Zeichen Jungfrau ein. Das färbt die Stimmung. Es lenkt aber auch von einem Spannungsaspekt ab. In Verbindung mit dem Mondknoten können wir uns eine sommerliche Verschnaufpause gönnen.

Was gilt es zu tun?

Mit einem wunderschönen Neptun-Transit zur Mondknotenachse wird der Wunsch nach mehr Empathie und Mitgefühl groß. Wir helfen jetzt von Herzen gern und können intuitiv schnell erfassen, was unsere Freunde, Partner oder Familienmitglieder brauchen.

Kommunikation

Der redselige Merkur befindet sich im Monat August in drei unterschiedlichen Sternzeichen und färbt unsere Gespräche. Ab dem 02.08. wird er wieder direktläufig im Zeichen Krebs. Zurückhaltung und Einfühlungsvermögen für den Anderen ist jetzt vorhanden.

Ab dem 12.08. wandert der Merkur ins Löwe-Zeichen. Dort war er schon im Juli und aktiviert noch einmal genau die Themen, die Sie im letzten Monat schon beschäftigt haben. Das können finanzielle Themen sein oder die Gesundheit. Seien Sie achtsam.

Die letzten drei Tage verbringt Merkur dann in der Jungfrau und analysiert gerne!

Liebe und Partnerschaft

Schöpfen Sie jetzt aus dem Vollen. Alle Planeten sind bereit für ein wunderbares Liebesabenteuer! Sonne, Venus und Mars in Verbindung mit Juno verspricht eine tolle Zeit der Leidenschaft. Denken Sie jetzt nicht darüber nach, sondern tun es. So können Sie in der Liebe viel Spaß bekommen. Das gilt für alle Singles wie auch für Paare.

Neumond am 01.08. im Löwen

Ein kreativer und inspirierender Neumond. Er hat jede Menge Überraschungen im Gepäck. Seien Sie neugierig!

Vollmond am 15.08. im Wassermann

Ohh… ein Mond der es in sich hat, denn er steht mit Mars und Venus in Kontakt. Da tut sich was und kann richtig spannend werden.

Lieber Leserinnen und Leser,

für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden, genießen Sie noch einmal in vollen Zügen diesen Hochsommer. Die Planeten stehen Ihnen zur Unterstützung bereit, bevor es dann schon wieder mit großen Schritten in Richtung Herbst geht.

Herzlichst, Ihre Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2019 finden www.trigon-astrologie.de.

