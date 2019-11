Himmlische Konstellationen im Dezember

tip-Magazin | Monatshoroskop | 5 Stunden her

Liebe Leserinnnen und Leser,

nun beginnt der letzte Monat in diesem Jahr. Die Sonne befindet sich im optimistischen Schütze-Zeichen, der Planet Merkur wird ihr bald folgen. Diese Betonung färbt unsere Stimmung. Im Monat Dezember fängt alles an zu strahlen, die Innenstädte sind reich geschmückt, ebenso wie unsere Vorgärten.

Es finden viele Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen statt, es ist eine sehr aktive Zeit, alles ist in Bewegung, und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. So ähnlich geht es auch den Schützegeborenen. Wenn die persönlichen Planeten, der Aszendent oder die Sonne in diesem Zeichen stehen, ist man mit viel Temperament und Begeisterungsfreude ausgestattet. Kein anderes Zeichen hat so viel Vertrauen in das Leben, und die positive Einstellung läßt alles zu meinem Besten gedeihen. Diese Menschen sorgen überall wo sie sind, für gute Laune. Das Element Feuer, in dem sie geboren sind, verleiht den Schützemenschen eine tiefe Wildheit, die sie gern auf Reisen und auf der Suche nach neuen Abenteuer ausleben.

Was erwartet uns in diesem Monat, welche Themen drängen in den Vorderdrund und wollen gehört und gesehen werden? Interessanterweise kündigt der Dezember die Themen des neuen Jahres bereits an. Einige Planeten befinden sich schon im strukturgebenden Steinbock, wie Pluto und Saturn. Aber nach und nach gesellen sich weitere Planeten hinzu. So, dass wir dieses Jahr zum Weihnachtsfest die stärkste Planetenballung im Steinbock haben, die wir um diese Zeit je hatten.

Am 27.12. gibt es dann noch eine Jupiter-Sonne-Konjunktion, die viel positive Kraft freisetzt. Aber mit dieser Steinbockbetonung gibt es auch Klarheit und Aufgaben für uns. Wenn Sie am Rande der Überforderung stehen, können Sie jetzt Ballast abwerfen. Fangen Sie an zu delegieren und entwickeln ein Führungsnaturell – und beginnen Sie mit dem gründlichen Aufräumen in Ihrer Umgebung. Das kann der Keller in Ihrem Haus sein, Ihre Partnerschaft oder Ihr Freundeskreis. Auf welchen Gebieten brauchen Sie fürs neue Jahr mehr Klarheit? Wenn Sie es jetzt angehen, kommen Sie einen großen Schritt weiter in Ihrem Leben.

Was gilt es zu tun?

Mit einem Jupiter/Chiron-Quadrat geht es darum, mit allen großen Projekten, die Sie bereits fürs neue Jahr planen, noch einmal inne zu halten und eine neue Achtsamkeit entwickeln. Wie gehen Sie mit den ganz großen Dingen in Ihrem Leben um? Es geht jetzt nicht darum, einfach zu machen, sondern auch, wie etwas geschieht, wird wichtig sein.

Kommunikation

Der redselige Merkur wechselt am 10. Dezember vom Skorpion ins Schützezeichen, und das lässt unsere Unterhaltungen humorvoll, heiter und auch geistreich werden. Es geht um Horizonterweiterung mit unserem Gegenüber. Es sollte uns etwas zu bieten haben, sonst wird es schnell langweilig.

Liebe und Partnerschaft

Mit unserem brillanten Liebespaar Venus und Mars, gibt es in den ersten zwei Wochen im Dezember immer wieder Berührungspunkte. Die schöne Venus im Steinbock blinzelt dem Mars im Skorpion heiter zu. Er ist sofort in Eroberungslaune. Sie bleibt dezent und Mars weiß nicht, was sie wirklich will. Das könnte das Thema unserer Liebesbeziehungen in diesem Monat werden. Am 20.12., mit dem Eintritt ins Wassermann-Zeichen, wird die Venus deutlich lockerer.

Vollmond im Zwilling am 12.12.

Dies wird ein heiterer Vollmond. Bleiben Sie Ihren Mitmenschen gegenüber offen und tolerant, dann kann es zu plötzlichen, überraschenden Einladungen kommen, die richtig Spaß machen.

Neumond im Steinbock am 26.12.

Der Neumond in Konjunktion mit Jupiter kündigt bereits die Themen des neuen Jahres an. Es steckt viel Klarheit und Optimismus in dieser Konstellation. Nutzen Sie diesen Tag für einen persönlichen Rückblick!

Lieber Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Nutzen Sie den herrlichen Vorweihnachtsmonat mit all dem Glanz und der heiteren Stimmung auf den Weihnachtsmärkten, um sich zu entspannen und zu genießen.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

