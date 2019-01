Himmlische Konstellationen im Januar

tip-Magazin | Monatshoroskop | 21 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das erdige Zeichen Steinbock gewandert. Diese Qualität prägt uns in den nächsten Wochen. Bei diesem Zeichen geht es um Entbehrung, harte Arbeit und volle Konzentration auf das Wesentliche. Keiner kann das so gut, wie die Menschen mit einer Steinbockbetonung im Horoskop – bedingt durch den Aszendenten und die persönlichen Planeten.

Dieses Zeichen muss lernen, im Laufe der Zeit das Leben zu genießen, und sich nicht nur durch hervorragende Leistung zu definieren. Das Steinbockzeichen reift langsam und kann im Alter durch Erkenntnisse und dem stillen Weg nach Innen noch einmal seine Hochphase erleben.

Der ganze Monat beschert uns ein wohlwollendes Sextil zwischen Jupiter und Lilith.

Die beiden sind ein wunderbares Gespann. Lilith wird milder und Jupiter viel mutiger. Das färbt auch auf unsere Eigenschaften ab, und wir können jetzt Dinge in Angriff nehmen, die uns bisher geängstigt haben. Die Chance ist da, freier und selbstbestimmter zu werden. Damit können wir unserem Leben eine ganz neue Richtung geben.

Der rückläufige Uranus macht sich bis Anfang März noch einmal im Zeichen Widder bemerkbar. Die Aufbruchstimmung und Unruhen sowie Naturkatastrophen, wie wir es gerade erleben, sind seine Handschrift. Meist treten die dazu gehörigen Themen verstärkt auf, wenn ein Planet ein Tierkreiszeichen verlässt.

Aber auch im privaten Bereich geht es jetzt darum, noch einmal genau hinzuschauen. Was wollten Sie schon im Laufe der letzten zwei Jahre verändern? Wo sollte endlich eine Entscheidung getroffen werden? Tun Sie es jetzt! Der Kosmos unterstützt Sie wohlwollend dabei. Eine wunderbare Konstellation mit dem Glücksplaneten Jupiter in seinem Zeichen Schütze bringt sehr viel positive und optimistische Energie in alle Bereiche unseres Lebens. Der klassische Wohltäter kann nun seine ganze Kraft entfalten.

Was gilt es zu tun?

Der kraftvolle Planet Mars hält sich ebenfalls in seinem Zeichen Widder auf. So steht uns für den ganzen Monat Januar der Pioniergeist und die starke schwungvolle Energie dieser Betonung zur Verfügung. Für jeden Neuanfang in fast allen Bereichen haben wir jetzt vom Universum die volle Unterstützung. Seien Sie ein wenig vorsichtig! Ende Januar entsteht eine aggressive Spannung durch ein Pluto/Mars-Quadrat. Nachgeben ist dann besser als unbedingt Recht haben wollen.

Kommunikation

Im Januar ist der redselige Merkur schnell unterwegs und hält sich nacheinander in drei Tierkreiszeichen auf. Bis zum 5. Januar ist er im Schützen. Das schafft anregende Unterhaltungen. Ab dem 6. Januar läuft Merkur in den Steinbock. Die Unterhaltung wird sachlicher und fundierter. Und in der letzten Woche hält er sich im Wassermann auf. Das sorgt für Schlagfertigkeit und viel Humor.

Liebe und Partnerschaft

Was passiert mit unserem Liebespaar Mars und Venus im Wintermonat Januar? Es bleibt spannend, denn beide sind ab Mitte des Monats in Feuerzeichen unterwegs. Das schafft Anziehung und erotische Augenblicke. Dazu kommt Anfang des Monats eine Venus/Ceres-Konjunktion. Das öffnet uns für emotionale Themen und Bedürfnisse. Es beeinflusst unser Beziehungsleben in diesem Monat sehr positiv. Wir werden immer wieder zärtliche und sinnliche Momente erleben. Diese Konstellation kann uns völlig neue Perspektiven und Sichtweisen bescheren.

Neumond am 6. Januar im Steinbock

Jetzt können wir ganz genau erkennen, worauf es ankommt. Atmen Sie tief durch und konzentrieren sich auf eine Sache, die Ihnen schon lange am Herzen liegt.

Vollmond am 21. Januar im Löwen

Lassen Sie es sich heute richtig gut gehen. Führen Sie ein Löwe-Leben und liegen faul auf Ihrer komfortablen Couch herum, und lassen sich bedienen und auch ein bisschen bewundern.

Liebe Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Kommen Sie gut und mit viel positiven Gedanken und Gefühlen in das neue Jahr. Auch der Monat Januar kann uns mit seiner Ruhe, Stille und Kargheit schöne und kraftvolle Momente bescheren. Das wünsche ich Ihnen!

Eines meiner Angebote ist zurzeit die große Jahreslegung mit den Tarot-Karten – eine spannende Möglichkeit, um einen Überblick über die Themen des neuen Jahres zu bekommen.

Herzlichst, Ihre Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2019 finden www.trigon-astrologie.de.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge