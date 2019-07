Himmlische Konstellationen im Juli

tip-Magazin | Monatshoroskop | 11 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne schon seit einigen Tagen im Tierkreiszeichen Krebs. Passend dazu hat die Grillsaison begonnen, die Menschen sitzen im vertrauten Familienkreis oder mit Freunden zusammen und es geht gemütlich zu. Wenn wir eine Krebsbetonung im Horoskop haben, sei es durch persönliche Planeten oder den Aszendenten, brauchen wir vertraute Dinge in unserem Leben und ein liebevolles Zuhause. Ist das der Fall, können auch die Krebse eine erstaunliche Karriere hinlegen. Wichtig ist es immer wieder, im Kreise der Familie aufzutanken. So, wie der Krebs die Mutter symbolisiert, ist der Steinbock der Vater.

Eine gute Intuition und eine sensible Anlage machen die Krebse empfänglich für Romantik.

Derzeit lösen sich die richtig stressigen Konstellationen ganz allmählich auf, gerade noch rechtzeitig, damit wir auch den Sommer in vollen Zügen genießen können. Besonders gesundheitlich waren die vergangenen Wochen eine Herausforderung – bedingt durch Pluto / Saturn im Steinbock-Zeichen. Diese Konstellation zerstört alte Strukturen. Symbolisch gesehen ist es bei uns Menschen die Ritterrüstung, die wir uns irgendwann mal zugelegt haben, um gut zu funktionieren. Der Rücken und die Gelenke, sowie die Knochen gehören zum Zeichen Steinbock, und genau dort gibt es schon seit einiger Zeit bei vielen Menschen Probleme. Diese Konstellation wird etwas schwächer in den kommenden Monaten, aber verschwindet noch nicht ganz.

Genießen Sie bis zum Monatsende die spürbar tolle Löwe-Energie. Diese Konstellation macht sich direkt Anfang des Monats durch den Planeten Mars im Löwen bemerkbar. Mit dieser Betonung bekommen wir Lust, zu flirten. Es fällt uns jetzt leichter, uns zu zeigen und viele neue inspirierende Kontakte zu knüpfen. Dazu kommt noch eine kraftvolle Pallas-Eros-Konjunktion. Diese weckt Begeisterung für kreative Projekte. Das ist eine perfekte Zeit, um in der Kunst, Musik oder mit Tanzprojekten großen Erfolg zu haben.

Was gilt es zu tun?

Achtung! Der Planet Merkur ist vom 08. bis zum 31. Juli rückläufig. Das ist keine gute Zeit für Verträge oder größere Anschaffungen. Aber alles, was einen Bezug zur Vergangenheit hat, auch vergangene Liebesbeziehungen, können wir noch einmal anschauen. Es ist auch eine gute Zeit, um die Steuererklärung zu erledigen!

Kommunikation

Wo treibt sich in diesem Monat der redselige Planet Merkur herum?

Er befindet sich bis zum 19.07. im Löwe-Zeichen. Dort sorgt er bei allen Partys für gute Unterhaltung und gibt auch gerne ein bisschen an. Aber ab dem 20.07. geht Merkur noch einmal in den sensiblen Krebs und bleibt dort bis Ende Juli. Nun wird auch die Kommunikation wieder leiser und feinfühliger.

Partnerschaft und Liebesbeziehung

Was macht das rasante Liebespaar Mars und Venus? Ganz gleich, wo sie sich gerade aufhalten, spannend finden sich die beiden immer. Mars verfällt immer wieder in Eroberungslaune, wenn er die schöne Venus sieht. Auch Venus kann Mars nicht widerstehen und spürt eine starke Anziehung in seiner Gegenwart. Bald ist es wieder soweit. In den letzten Juli-Tagen und im August tanzen beide wieder zusammen im Löwen, das ist dann Erotik pur.

Dazu kommt noch eine Konjunktion von Mars / Juno. Auch wenn es schwierig war, jetzt geht es darum, für die Liebe zu kämpfen. Wahre Liebe erfordert Mut und genau den schenkt Ihnen diese schöne Konstellation.

Neumond im Krebs am 02.07.

Entspannen Sie sich, lassen Sie Ihre Seele baumeln, am besten in einem Wellness-Tempel, und geben Sie sich hin. Versuchen Sie erst gar nicht, die Situation in den Griff zu bekommen.

Vollmond im Steinbock am 16.07.

Der volle Mond hat ein Korsett an. Deshalb möchte er sich so richtig gehen lassen. Das möchte er so gerne! Doch das hat Folgen. Vorsicht!

Liebe Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Freuen Sie sich auf die nächsten Wochen. Mit dem Juli steuert der Sommer auf seinen Höhepunkt zu. Für viele Menschen beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Der Urlaub steht an und wir halten uns viel in der wunderbaren Natur auf. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen tollen Sommer.

Herzlichst, Iris Kirsch

