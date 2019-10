Himmlische Konstellationen im Oktober

tip-Magazin | Monatshoroskop | 15 Stunden her

nun befindet sich die strahlende Sonne im Sternzeichen Waage, und in Begleitung von fast allen persönlichen Planeten. In den ersten Oktobertagen werden wir diese außergewöhnlich schöne und ausgeglichene Energie zu spüren bekommen. Menschen die eine Waagebetonung im Horoskop haben, sei es durch die persönlichen Planeten oder das Aszendenten-Zeichen, können wunderbar charmant und liebenswürdig sein.

Der Einfluss des Liebes- und Schönheitsplaneten Venus als Geburtsherrscherin macht die Waage sehr empfänglich für alles Schöne im Leben. Ob es sich um die Garderobe dreht oder darum, das eigene Heim stilvoll zu verschönern. Auf allen Gebieten ist die Waage in ihrem Element, wenn es um Schönheit geht. Sie schafft es aber auch wie kein anderes Zeichen, eine wirklich reine und schöne Liebesenergie für alle Menschen zu entwickeln.

Beruflich fühlt sie sich in Wellnestempeln oder auch in der Modebranche wohl. Was bietet uns der Oktober? Direkt Anfang Oktober erwartet uns eine unruhige und aufregende Zeit.

Eine Opposition von Uranus zu Venus und Merkur bringt wahrscheinlich neue Ideen mit sich, wie Sie demnächst Ihre Finanzen regeln werden. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, auch wenn sich unverhoffte Ausgaben ankündigen. Nutzen wir bis zum 31.10. die wunderbare Konjunktion von Ceres und Jupiter. Eine ausgesprochene kreative Energie breitet sich aus. Wir empfinden viel Freude und Mitgefühl für andere Menschen und das gleiche fließt wieder zu uns zurück.

Zusätzlich gibt es noch eine klare, verantwortungsvolle Energie, die es uns leicht macht, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Das könnte sich auch in Ihrer Partnerschaft gut anfühlen. Eine karmisch sehr anstrengende Konstellation von Pluto/Saturn am aufsteigendne Mondknoten im Krebs, die auch für schwierige Familienthemen zuständig war, löst sich jetzt auf und bringt etwas Entspannung in diesen Bereich.

Was gilt es zu tun?

Der Planet Uranus, der für die moderne Technik zuständig ist, wird im gesamten Monat Oktober rückläufig sein. Kaufen und installieren Sie jetzt keine neuen technischen Geräte, die einfach nur funktionieren sollen.

Kommunikation

Der redselige Merkur ist bis zum 03.10. im Zeichen Waage unterwegs. Das färbt unsere Gespräche, und wir sind freundlich und sehr höflich!

Das ändert sich schlagartig mit Merkur im Skorpion. Jetzt sagen wir Dinge,

wo andere vor Schreck den Atem anhalten. Wir decken auf und sind gnadenlos und erfreuen uns an der Provokation.

Liebe und Partnerschaft

Bis zum 04.10. tanzt unser inspirierendes Liebespaar Mars und Venus im gleichen Zeichen Waage. Dem entsprechend locker können wir flirten und uns amüsieren. Das Flirten macht so richtig Spaß. Ab dem 04.10. wandert die Venus alleine weiter in den tiefgründigen Skorpion. Jetzt wird es ernst und die neue Eroberung geprüft. Spätestens in der 2. Hälfte des Monats, wenn Venus erst in ein Quadrat zu Saturn läuft und dann zu Pluto, müssen wir Farbe bekennen und endlich alte Verstrickungen loslassen, die uns nicht wachsen lassen.

Vollmond am 13.10. im Widder

Dieser Vollmond löst Themen aus. Es ist Zeit für einen Wandel. Sollten Sie endlich loslassen wollen, jetzt wird es gehen. Nun können Sie nichts mehr unter den Teppich kehren!

Neumond am 28.10. im Skorpion

Dieser Neumond greift die Themen vom Vollmond auf, und es heißt wieder: festhalten oder freigeben. Jetzt besteht die Chance, dass frische Luft durch emotionale Angelegenheiten weht.

nun möchte ich mich wieder von Ihnen verabschieden. Genießen Sie in vollen Zügen noch einmal den wunderschönen Herbstmonat Oktober. Tanken Sie in den Herbstwäldern auf, die wie jedes Jahr für ein wunderbares Farbenspiel sorgen.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2019 finden www.trigon-astrologie.de.

