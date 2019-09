Himmlische Konstellationen im September

tip-Magazin | Monatshoroskop | 18 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Jungfrau. Menschen mit dieser Betonung, sei es durch die Sonne, den Aszendenten oder durch persönliche Planeten, sind sehr erdverbunden und pragmatisch. Sie sind zuverlässige Arbeiter und recht bescheiden, obwohl ihre Arbeitsleistung beachtlich ist. Die Jungfrau kann handwerklich sehr geschickt sein, wenn sich der Planet Mars in diesem Zeichen befindet.

Ansonsten ist sie auch gerne in der Welt der Wissenschaft zu Hause. Sie besitzt einen guten Intellekt und liebt es, Ereignisse und auch ihre Mitmenschen zu analysieren. Arbeitet sie für einen Chef, der nicht über gutes Fachwissen verfügt, kann sie auch überheblich werden.

Gerne hält sie sich im Hintergrund auf und zieht von dort ihre Fäden. Jungfrauen sind zuverlässige Mütter und Väter und sorgen gewissenhaft für ihren Nachwuchs. Leider ist bei diesem Zeichen der Hang zum Perfektionismus sehr ausgeprägt. Das ist auch der Grund, warum Jungfraugeborene sehr anfällig für einen Burnout oder das Erschöpfungssyndrom sind.

Was erwartet uns in diesem schönen Herbstmonat?

Der Monat fängt mit einer Planetenballung in der Jungfrau an. Wenn Sie sich jetzt auf wesentliche Dinge konzentrieren, können Sie ganz viel erreichen. Alles, was mit Aufräumen, in Ordnung bringen, zu tun hat, wird Ihnen mit Leichtigkeit gelingen. Auch Schreibarbeiten und neue Konzepte ausarbeiten wird jetzt sehr erfolgreich sein. Grundsätzlich kann der Monat für eine gute Hebelwirkung bei allen Aktivitäten sorgen – in der Wirtschaft und auch auf der politischen Bühne.

Die Dinge kommen jetzt voran und wir erfahren eine Stabilität im Privaten wie auch im Weltgeschehen. Ab dem 21. September wird eine neue Qualität spürbar. Das Quadrat von Jupiter und Neptun schickt uns Träume und Visionen. Werden sie in Erfüllung gehen? Entscheidend für Ihre Wünsche wird sein, was Sie im Januar und im Juni erlebt haben in Bezug auf Ihre Wünsche. Jetzt zeigt sich, was machbar ist oder nur eine Illusion war.

Was gilt es zu tun?

Ein Trigon von Vesta zu Mars verleiht Ihnen große körperliche Power. Nutzen Sie die Zeit vom 23.09. – 30.09. mit gezielten Aktivitäten. Tainieren und stärken Sie Ihren Körper oder treiben Sie wichtige Arbeitsprojekte voran.

Kommunikation

Merkur, der redselige Planet, befindet sich bis zum 14.09. in der Jungfrau. Das färbt unsere Unterhaltungen und Gespräche. Wir versuchen, alles vernünftig zu erklären. Ab dem 15.09. werden wir mit Merkur in der Waage sehr charmant und machen unserem Gespächspartner viele Komplimente.

Liebe und Partnerschaft

Schalten Sie in der Liebe jetzt einfach mal Ihren Verstand aus und legen Sie los. Sie bekommen die volle Unterstützung vom Kosmos. Mars und Venus, das tolle Liebespaar, befindet sich bis Mitte September gemeinsam in der Jungfrau. Dazu kommt ein wunderbares Uranus/Juno Trigon und heizt die Stimmung auf.

Genießen Sie diese Athmosphäre und kommen in Flirtlaune.

Vollmond in den Fischen am 14.09.

Lassen Sie los und strengen Sie sich nicht an. Gefühle kommen und gehen. Wenn Ihnen alles zu viel wird, besuchen Sie einen Wellness-Tempel und entspannen sich.

Neumond in der Waage am 28.09.

Jetzt werden Sie gesellig. Eine ideale Zeit, um zu kontakten. Gehen Sie behutsam vor. Kunstausstellungen oder ein Besuch im Theater tun jetzt besonders gut!

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Nutzen Sie den Herbstmonat September für schöne Ausflüge in der Natur und schauen Sie genau hin, wo auch Sie die Ernte einfahren können.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2019 finden www.trigon-astrologie.de.

