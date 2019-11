Homöopathische Symbolapotheke II

tip-Magazin | Bücher | 2 Stunden her

Schwingungsmittel für die neue Zeit

Schon mit dem ersten Band der „Homöopathischen Symbolapotheke“ führten die Autorinnen die klassische Homöopathie Samuel Hahnemanns in ein neues Zeitalter: Denn die Frequenzen und „Informationen“ der homöopathischen Heilmittel lassen sich nicht nur über die bekannten Globuli oder Tropfen, sondern ebenso gut durch deren „Übersetzung“ in Symbole und Zeichen übertragen. Die Symbolmittel haben sich dabei im Praxistest als äußerst wirksam erwiesen – sie stehen der Kügelchenform in nichts nach. So haben sie seit dem Erscheinen des ersten Bands Ende 2017 eine große Zahl an begeisterten Anhängern und Anwendern gefunden.

Das vorliegende Buch stellt auf einfache und kostengünstige Weise 78 eher unbekannte, aber dennoch sehr wichtige und hilfreiche Symbolmittel zur Verfügung. Mithilfe dieser kraftvollen Zeichen können Sie mit dem ganzen Spektrum des Heilmittels und gleichzeitig mit der „Essenz“ der Ursubstanz in Resonanz gehen, gleichsam „mitschwingen“; so werden Ihre Selbstheilungskräfte auf Körper-, Geist- und Seelenebene optimal aktiviert.

Kraftvolle Symbole für 70 wertvolle „Kleine Mittel“ der Homöopathie von A bis Z: Alumina, Badiaga, Cocculus, Ipecacuanha, Rosa damascena etc.

8 neu entwickelte Spezialmittel für die Bedürfnisse des digitalen Zeitalters: Harmonisierung von Störfrequenzen wie W-LAN, 5G, Mikrowellenstrahlung oder Radioaktivität

Testlisten für verschiedene Potenzierungsstufen: D-, C- und LM-Potenzreihe sowie die einzigartige „Kosmische Potenz“

Die Autorinnen:

Roswitha Stark (geb. 1959) ist Heilpraktikerin, Energie- und Bewusstseinstherapeutin sowie Expertin für Symbolmedizin. Sie arbeitete viele Jahre als Klassische Homöopathin, bevor sie die Liebe zu den Symbolwelten entdeckte und fand, dass die Symbole als Heilmittel oft noch kraftvoller wirken als die bekannten klassischen Mittel. Ihr Wissen bietet sie heute als Dozentin in Kursen zur Schwingungsmedizin an und veröffentlichte zahlreiche Bücher zu diesem Thema.

Christina Baumann (geb. 1959) ist Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und ganzheitlich-energetische Heilmethoden, Autorin, Entwicklerin von Arbeits- und Lehrmaterialien für energetisches Arbeiten und Expertin für Symbole und Zahlenphysik. Sie leitet das Netzwerk ypsilon-portal.de und folgt ihrer Berufung, biophysikalische Zusammenhänge zu erforschen und diese in Form praktischer Informationen zur Verfügung zu stellen.

Im Mankau Verlag erschienen sind ihr gemeinsames „Praxisbuch Neue Homöopathie“ (4. Aufl. 2019) sowie der erste Band (3. Aufl. 2019) und das gleichnamige Kartenset „Homöopathische Symbolapotheke“ (2018).

Homöopathische Symbolapotheke

70 wichtige „Kleine Mittel“ / Extra: 8 Spezialmittel gegen Störfrequenzen (W-LAN, Mobilfunk etc.).

Mit beiliegendem A2-Plakat

Baumann, Christina / Stark, Roswitha

Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (2. September 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3863745256

ISBN-13: 978-3863745257

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/homoeopathische-symbolapotheke-kleine-mittel

