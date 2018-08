Im Dialog mit der göttlichen Quelle in dir

tip-Magazin | Bücher | 17 Stunden her

Lass deinen Verstand ins Herz sinken! – Öffne und nutze deine Zugangskanäle!

Wäre es nicht faszinierend, mit einer Elfe über die Gartengestaltung zu diskutieren oder von einem

Baum Einblicke in die Weisheit des Lebens zu erhalten?

Wäre es nicht einzigartig, mit einem Stein eine spannende Unterhaltung über Schöpfungsvorgänge

führen zu können?

Und wäre es nicht großartig, die Flügel eines Engels zu spüren und mit einem Drachen oder einem

Einhorn zu plaudern?

Unsere Herzensebene ist die Tür zur Geistigen Welt. Wenn wir hindurchgehen, können wir uns der

Geistigen Welt wieder so weit annähern, dass eine bewusste Wahrnehmung geschehen kann.

Die liebevollen Energien, lebendigen Geschichten und Übungen möchten dir helfen, ein Gefühl für die

Geistige Welt zu entwickeln und deine Medialität zu öffnen.

Eine herzöffnende Grundlage für Bewusstseinserweiterung, geistiges Heilen, Clearings und alle

Formen der Energiearbeit.

Alles spricht!

Lass den Verstand ins Herz sinken und entdecke eine unglaubliche Welt hinter den Kulissen der

irdischen Realität.

Autorin:

Tanja Matthöfer wirkt in eigener Praxis als Channelmedium, Heilerin, spirituelle Lehrerin und

Seminarleiterin in Velbert.

Bereits als Kind hellfühlig, fühlte sie sich stets mit großer Liebe der Natur verbunden. In ihrer Jugend

entstanden nach einer Nahtoderfahrung Kontakte zu den Seelen Verstorbener, und durch eine

lebensverändernde Begegnung mit einem Engel wurden die bewusste Verbindung zu den hohen

Bewusstseinsebenen der Quelle und die Fähigkeit des Channelns bei ihr wieder gänzlich geöffnet.

Mit Unterstützung der Geistigen Welt ging sie einen bewussten Weg der Heilung und Selbstbefreiung

und lernte dabei, ihr Leben von Grund auf glücklich und liebevoll neu zu gestalten.

Seit 2007 begleitet sie Menschen dabei, erhöhte Bewusstseinszustände zu öffnen, ihre Medialität zu

schulen, Lebensblockaden zu erlösen und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu erschaffen.

Sie ist eng mit der Essenz der göttlichen Quelle, Engeln und Aufgestiegenen Meistern verbunden und

empfängt neues Wissen für die Menschheit in der Zeit des Aufstiegs und der Meisterschaft auf der

Erde.

Auf diese Weise unterstützt sie eine wachsende Gruppe von Menschen in ihren Heil- und

Aufstiegsprozessen.

Tanja Matthöfer

Im Dialog mit der göttlichen Quelle in dir

256 Seiten, A5, broschiert

ISBN 978-3-95531-171-1

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/buecher-smaragd-verlag/spirituelle-ratgeber/matthoefer-tanja-im-dialog-goettlichen-quelle-dir

