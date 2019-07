tip-Magazin | Horizon | 4 Stunden her

Kraftvolle Übungseinheit für Einsteiger

Intensive Yoga mit Franziska Beckmann ist eine dynamische, kraftvolle Übungseinheit, bei der die Grundlagen des Yoga vermittelt werden und fließende Basic-Abfolgen von Asanas (Yoga-Positionen) absolviert sowie bewusstes Atmen erklärt werden. Das Programm ist für Einsteiger geeignet und zeigt das Zusammenspiel von Bewegung und Atmung in der altindischen Bewegungstradition, die Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen als Übungsziel hat. Yoga trainiert Körper und Geist gleichermaßen, formt die Muskulatur und hilft, zufrieden durchs Leben zu gehen.

Über Franziska Beckmann

Franziska Beckmann wurde 1980 in Hamburg geboren. Hier absolvierte sie eine achtjährige Ausbildung zur staatlich geprüften Tänzerin an der Ballettschule des HAMBURGER BALLET John Neumeier der Hamburgischen Staatsoper. Yoga-, Pilates- und Fitnesselemente waren Teil ihrer Ausbildung, die sie später vertiefte und sich in verschiedenen Bereichen weiterbildete.

So erwarb Franziska Lizenzen zum Yoga-Lehrer, Personal-Trainer und Aerobic-Trainer. Nach den Geburten ihrer drei Kinder spezialisierte sich Franziska Beckmann außerdem auf

Rückbildungsgymnastik

Ernährungsberaterin

Gerätetrainer Fitness B-Lizenz

Pilates Coach

Kinesis Personal Trainer

Power Plate Coach

Intensive Yoga B-Lizenz

aeroSling Certified Instructor

INTENSIVE YOGA jetzt auf Spirit Movies online:

https://www.spirit-movies-online.de/intensive-yoga-basics

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge