Kann ein Blick das Leben verändern? – Braco kommt nach Köln!

Braco und sein gebender Blick am 30. Juni im Hotel Hilton Cologne

„Das interessante an Braco ist, dass er Veränderungen in den Menschen bewirken kann. (…) Wir fragen uns immer, ob es da etwas gibt, was die Wissenschaft bisher noch nicht entdeckt hat, eine Art Energie, welche die Menschen erreichen kann.“

Prof. Dr. med. Vladimir Gruden

Ein „gewöhnlicher Mann mit einer außergewöhnlichen Gabe“ – so wird Braco oft bezeichnet. Er hat, wie einige Wissenschaftler und Ärzte sagen, eine besondere Gabe, das Leben von Menschen zu verbessern: durch seinen stillen Blick. Braco reist weltweit auf Einladung zu großen Kongressen und Events.

Seit über 20 Jahren teilt er seine Gabe in den USA, Australien, Russland, Japan, Israel, Europa usw in Stille, ohne Lehren oder eine Philosophie zu verkünden. Wenn Braco auf der Bühne steht und seinen Blick gibt, ohne etwas zu sagen, fühlen Besucher eine Wärme, Frieden oder eine vitalisierende Kraft.

Einige berichten, dass sich dadurch ihre Lebensprobleme und auch körperliche Beschwerden gelöst haben und eine positive Balance in ihr Leben eingetreten ist. Ein Dokumentarfilm über Bracos Arbeit mit dem Titel „The Power of Silence“ (Kraft der Stille), in dem auch der berühmte Autor Paulo Coelho zu sehen ist, wurde Ende 2016 in Hollywood und New York uraufgeführt. Neben anderen kam auch Naomi Campell zur Premiere und war begeistert.

Braco verspricht keine Heilung. Er erklärt und lehrt nicht und führt keine Diagnosen oder Behandlungen durch. Er bietet lediglich die Möglichkeit, dass das, was er mit den Menschen teilt, auf irgendeine persönliche Weise helfen kann.

Braco wurde bei einer Gemeinschaftsveranstaltung der Vereinten Nationen in New York Friedensbotschafter genannt und erhielt den Friedenspreis Peace Pole, eine Auszeichnung, die zuvor dem Dalai Lama verliehen wurde.

Braco in Köln:

Sonntag, 30. Juni, Hotel Hilton Cologne, Marzellenstrasse 13-17, Köln (direkt am Dom)

Beginn jeweils um 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Uhr.

Eintritt: 10 Euro

Tickets sind vor Ort erhältlich oder online unter www.braco.me

Weitere Infos: www.braco.me

YouTube: Braco official channel

Hinweis: Die Veranstaltung steht in keiner Verbindung zu einer bestimmten Religion oder Philosophie. Sie ist kein Ersatz für medizinische Hilfe oder Therapie und für Besucher ab 18 Jahren und Schwangere bis einschließlich 3. Monat bestimmt.

