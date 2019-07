Kartenset „Familienstellen mit Symbolen“

tip-Magazin | Lebenshilfe | 17 Stunden her

Funkstille, Streitigkeiten, Kränkungen: Wo viele Menschen aufeinander treffen – sei es im engen oder weiten Umfeld der Familie, sei es am Arbeitsplatz, im Sportverein oder anderswo –, gibt es immer zwei, die nicht (mehr) „miteinander können“. Doch Glück und Erfolg können sich nur einstellen, wenn alle Teile eines familiären oder beruflichen Systems in Harmonie sind.

Mit ihrem Buch-Topseller „Familienstellen mit Symbolen“, der nun schon in der 3. Auflage erschienen ist, hat Roswitha Stark ihren Lesern eine wundervolle Methode an die Hand gegeben, um durch einfache Aufstellungen auf dem Papier Beziehungen zu bereinigen, Probleme zu lösen und wundervolle Entwicklungen anzustoßen. Nun ist dazu auch ein großes Kartenset erschienen, das Sie bei der systemischen Arbeit ganz praktisch und spielerisch unterstützt.

Ein harmonisches und optimales Miteinander schenkt Glück, Erfolg und Wohlbefinden, sowohl in Familiensystemen als auch bei geschäftlichen oder privaten Projekten. Bewusste oder unbewusste Abspaltungen dagegen führen oft zu Dissonanz, Unterdrückung und emotionalen Reaktionen, die den Erfolg verhindern. Wird das Feld bereinigt und werden alle Beteiligten in ihre Kraft gebracht, können wundervolle Dinge geschehen: Probleme und Blockaden lösen sich auf; was gut, sinnvoll und gesund ist, geschieht einfach und mühelos.

Dieses Kartenset unterstützt Sie ganz praktisch, wenn Sie Familienstellen und systemische Arbeit ohne Stellvertreter ganz einfach auf dem Papier entwickeln wollen. Mithilfe der vorgestellten Testsysteme überprüfen Sie, welche Faktoren für Ihr Anliegen oder Projekt wichtig sind, welche Beziehungen nicht in Harmonie stehen und welche Blockaden aufgelöst werden müssen. Anschließend bereinigen Sie das Feld durch die passenden Symbole, Farben und Worte, die aus dem Kartenset intuitiv gezogen oder ausgetestet werden können. Erleben Sie, wie sich dabei die Energie im System spürbar zum Positiven verändert und Sie selbst systemische Wunder geschehen lassen können!

Inhalt:

24-seitiges Booklet mit Arbeitsanleitungen

220 Impuls-Karten (59 x 91 mm) zur Harmonisierung von Verbindungen, Bereinigung von Zeitlinienblockaden, Farbbalancierung und Bereitstellung von Ressourcen

9 große Testlisten-Karten (120 x 170 mm): Familie und Verwandtschaft, Arbeit und Beruf, Liebe und Partnerschaft, Gesundheit und Wohlbefinden, Körper- und Organsysteme sowie Zeitlinienblockaden

Familienstellen mit Symbolen.

Das Kartenset: Optimale Lösungen auf dem Papier entwickeln

Roswitha Stark

Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (1. Juli 2019)

ISBN-10: 3863745280

ISBN-13: 978-3863745288

https://www.mankau-verlag.de/kartensets/familienstellen-mit-symbolen-kartenset-systemisch-beziehungen

