Kennst Du schon die Glücks-Karten „Liebe“?

Hast Du die Liebe, die Du Dir immer gewünscht hast?

Ja? Dann sind die Glückskarten – Liebe nichts für Dich!

Nein? Dann schau sie Dir doch einmal an.

Du kannst Du sie auf verschiedene Arten nutzen.

Die einfachste Möglichkeit ist: Du fragst, welche Karte Dir im Augenblick am besten helfen kann, die Liebe zu leben, die Du Dir wünschst. Dann sammelst Du Dich einen Augenblick und ziehst eine Karte. Das könnte z.B. die Karte Mein Herz ist offen für die Liebe sein.

Dies ist eine Affirmationskarte, die Du an Deinen Spiegel hängen kannst. Jedes mal, wenn Du darauf schaust, sinkt der Inhalt tiefer in Dein Unterbewusstsein.

Du kannst die Glückskarten auch dazu benutzen, um herauszufinden, welche Glaubenssätze Dich daran hindern, glücklich zu lieben. Wenn Du mit dieser Fragestellung eine Karte ziehst, musst Du den Sinn der Affirmation natürlich umdrehen. Wenn Du also z.B. die Karte Ich weiß, dass ich die Liebe automatisch in mein Leben ziehe ziehst, dann heißt der Glaubenssatz, der Dich daran hindert eine glückliche Beziehung zu führen „Ich glaube nicht, dass ich die Liebe automatisch in mein Leben ziehe“.

Diesen Glaubenssatz kannst Du dann mit EFT/MET, der Reiki-Mentalbehandlung oder einer ähnlichen Methode harmonisieren.

Anschließend ziehst Du noch eine Karte, um den alten Glaubenssatz zu überschreiben. Das kann dann z.B. der Satz sein: „Ich liebe mich und bin gut zu mir.“ Mit dieser Karte verfährst Du wie oben: Du hängst sie an einen Ort, auf den Du oft schaust, also z.B. Deinen Spiegel, Deinen Kühlschrank oder Deinen Computermonitor. Oder Du benutzt auch hierfür Methoden wie EFT / MET oder die Reiki-Mentalbehandlung. Solltest Du nur in den 1. Reiki-Grad eingeweiht sein, kannst Du auch intuitives Reiki benutzen. (Wenn Du Fragen zu den Reiki-Methoden hast, kontaktiere mich gern.)

Du wirst überrascht sein, wie positiv sich Dein Beziehungsleben durch die Arbeit mit den Glücks-Karten verändert!

Viel Liebe wünscht Dir

Hier kannst Du die Glücks-Karten bestellen: http://gluecklich-coachen.de/gluecks-karten-bestellen/

