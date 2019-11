Körperliche und emotionale Blocken auflösen

tip-Magazin | The Journey | 3 Stunden her

In jedem Moment zirkuliert in unserem Körper eine riesige Menge an Energie. Wenn diese Energie frei fließt und sich voll entfalten kann, fühlen wir uns dem Leben verbunden. Manche bezeichnen es als “flow“ – also im Einklang mit uns selbst und dem Rhythmus des Universums. Wir fühlen uns glücklich, gesund und kraftvoll.

Doch was kann den Energiefluss hemmen?

Z.B. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und sind wütend und traurig. Nehmen wir mal an, das wir uns in dem Moment nicht sicher genug fühlen, um den Emotionen Raum zu geben und schlucken sie daher herunter. In diesem Moment speichert unser Körper diese unterdrückte Energie.

Was wiederum in uns dazu führen kann, dass wir eine Bewältigungsstrategie entwickeln, die letztendlich zu einer Unterdrückung der Lebensenergie führt.

Somit kann der Energiefluss blockiert werden, wenn wir die normalen und passenden Emotionen, die zu einem Erlebnis gehören unterdrücken. Das Resultat ist, dass der natürliche Energiefluss gehemmt wird.

Der gesunde Umgang mit unseren Emotionen ist, Emotionen und Gefühle voll und ganz zu erleben. Was nicht bedeutet, sie an anderen abzureagieren, sondern die im Körper aufkommende Energie durch uns hindurch fliessen zu lassen.

Wenn du dich wieder mit deinen Emotionen und Gefühlen anfreunden möchtest und deine körperlichen und emotionalen Blockaden auflösen möchtest, empfehle ich dir von Herzen „The Journey“ von Brandon Bays.

Bettina Hallifax

Auf diesen Seiten mehr über THE JOURNEY erfahren:

https://linktr.ee/thejourneydach

Hol dir das kostenlose eBook von #BrandonBays über die JOURNEY-Methode auf www.BrandonBays.de

Vom 19. bis 21.03.2020 „Journey Experience 3 Tages Event“ mit Bettina Hallifax auch in Köln.

Mache den ersten Schritt. Wir freuen uns auf Dich!

