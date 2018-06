tip-Magazin | Kongresse / Festivals | 17 Stunden her

14 Jahre Open Sky House Satsang und Kunst Gemeinschaft

Fr 13. – So 15. Juli

Wochenende der Offenen Tür – alles kostenlos!

Komm und feiere mit uns! Bekomm‘ einen Einblick in ein außergewöhnliches, internationales Experiment gelebter Spiritualität.

Mit dem Open Sky House ist mitten in der geschäftigen modernen Gesellschaft eine Oase entstanden, die Zeit, Unterstützung und Ruhe für die innere Reise der Selbsterkenntnis bietet.

Im Laufe der Jahre ist hier ein kraft- und liebevolles Energiefeld um den Satsanglehrer John David entstanden. Unser Motto ist: Sei wie du bist und wir sind offen für alle, die von der Frage bewegt sind: Wer bin ich?

Programm am Wochenende der Offenen Tür

Fr 13.7. / 20 Uhr: John David zum Thema Kreativität

Sa 14.7. 10-18 Uhr: Workshops: Trommeln, Tuschemalen, Theater, Biodanza

Sa 14.7. / 20 Uhr: Mantra-Konzert und Dancefloor mit der Open Sky Band & Friends

So 15.7./ 11 Uhr: Führung durch die Kunst-Galerie FlowFineArt

So 15.7./ 15 Uhr: Satsang mit John David

Außerdem: Klangreise, Yoga, Film über die Gemeinschaft, leckeres Essen und vieles mehr. Übernachtung ist möglich! (im Schlafsaal kostenlos, Zimmer ab 20€, bitte ruf vorher an)

Du bist jederzeit kostenfrei als Helfer willkommen.

Komm‘ zu Besuch, nimm am Leben in der Gemeinschaft teil und tauche in das liebevolle Energiefeld ein. Satsang, Arbeiten, Meditieren, Mantra singen, authentisches Theater und andere Aktivitäten in ruhiger und schöner Atmosphäre. Wir leben in einem wunderschönen Anwesen direkt am Ufer des Rheins.

Wenn du 2 Wochen oder länger bleibst, bekommst du bis zu 50% Ermäßigung auf die Retreats mit John David.

Anmeldung und Infos bei Indira:

Open Sky House Gemeinschaft

Rheinstr. 54

51371 Hitdorf (zwischen Köln und Düsseldorf)

02173-4099203 / 0178-2890814

office@openskyhouse.international

www.openskyhouse.international

Weitere Termine:

21.7. – 5.8. Urlaubs-Retreat am Fluss Dnepr, im Open Sky House Trypillia/Ukraine

17.8. – 2.9. Urlaubs-Retreat am Mittelmeer, im Open Sky House Denia/Spanien

