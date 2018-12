Lerne den tollsten Menschen auf der Welt kennen: Dich!

tip-Magazin | Lebenshilfe | 2 Stunden her

Wie ist es für dich, über dich selbst nachzudenken? Dein Leben vor Augen zu haben, dir vielleicht im Spiegel in die Auge zu schauen. Einfach toll und großartig? Nein? Dann geht es dir wohl wie den meisten Menschen auf dieser Welt.

Vermutlich gibt es Dinge, die du dir selbst erzählst. Zwischendurch und ohne, dass du es merkst. Es sind Lehren, die du aus den Erlebnissen deines Lebens gezogen hast, oder solche, die andere dir gesagt haben: Ich verdiene es nicht. Ich bin hässlich. Ich bin zu schlecht. Und du glaubst dir.

So hat sich ein Bild von dir aufgebaut, wie du bist und wie du sein sollst. Passt das Bild nicht zu dem, wer du eigentlich bist, macht das dein Leben mühsam und schränkt dich ein. Vielleicht weißt du das, aber hast es bisher nicht geschafft, es zu ändern. Diese Überzeugungen sind so tief in dir verwurzelt, dass sie ein Eigenleben führen. Wenn du sie auflösen möchtest, musst du tiefer schauen, dir ansehen, was hinter ihnen steckt, warum sie da sind.

Es ist okay, sich dabei helfen zu lassen.

Auf dem Journey Experience Seminar unterstützen wir dich auf deinem Weg zu dir selbst. Es ist dein Leben und deine Entscheidung zu Strahlen.

Der Jahreswechsel ist ein super Moment, JA zur Veränderung zu sagen.

Kommende Veranstaltungen und Informationen über The Journey von Brandon Bays findest du auf BrandonBays.de

Besuche uns auf Facebook-TheJourneyDACH und hole dir diesen Monat deine täglichen Inspirationen.

Wir wünschen dir und deinen Lieben lichtvolle Festtage.

Bettina Hallifax

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge