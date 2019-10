Lilith – die Weisheit der ungezähmten Frau

tip-Magazin | Bücher | 13 Stunden her

Fragen und Antworten zu Antonia Langsdorfs Buch.

tipmagazin: Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?

Antonia Langsdorf: Ich erforsche Lilith schon seit bald 20 Jahren. Sie hat mich von Anfang an fasziniert, weil mir eine weibliche, spirituelle Identifikationsfigur fehlte.

Ich wuchs protestantisch auf und fand mich darin spirituell überhaupt nicht wieder. Gleichzeitig wurde ich ganz im Geist der Emanzipation erzogen. Ich lernte, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind – aber nichts konnte meinen Hunger nach einer mystischen, weiblichen Spiritualität stillen, die ich die ganze Zeit im Inneren spürte. Bis ich Lilith entdeckte. Das veränderte mein ganzes Leben! Das Buch darüber wollte ich schon seit einigen Jahren schreiben, aber erst jetzt passte alles zusammen: Ich hatte den richtigen Verlag gefunden und die Zeit war einfach reif dafür. Ich bin sehr glücklich mit dem Buch, das Verlagsteam von Trinity war sehr inspiriert und die ganze Gestaltung ist wunderschön geworden. Vielleicht liegt es ja ein bisschen an Lilith: Wo sie auftaucht, werden Menschen kreativ!

tipmagazin: Was ist das für ein Buch, was können wir davon erwarten?

Antonia Langsdorf: Es ist ein Praxisbuch, in das viele Erfahrungsberichte und Geschichten eingeflossen sind. Es ist sehr persönlich geschrieben und gleichzeitig praktisch orientiert. Ich habe darin die Geschichte der Geburt meiner Tochter erzählt, weil sie für mich der Einweihungsweg zu Lilith war. Und die Geschichten anderer Frauen, in deren Leben die Kräfte der Lilith einen starken Ausdruck gefunden haben. Sie können von dem Buch erwarten, dass sich beim Lesen Ihre persönliche Lilith-Geschichte immer mehr herauskristallisiert, dass Sie verstehen, wo die Göttin der wilden Weisheit bei Ihnen anklopft und wann es Zeit ist, ihrem Ruf zu folgen. Sie können einen Lilith-Test machen und Sie können nachschlagen, wo Lilith als Schwarzer Mond in Ihrem persönlichen Horoskop steht. Ich habe in 12 sehr ausführlichen Kapiteln die Position von Lilith in den Sternzeichen und Häusern gedeutet. Man kann also auch direkt im Praxisteil einsteigen und erst mal etwas über die persönliche Lilith herausfinden. Mir geht es darum, dass immer mehr Menschen Liliths Kräfte in ihrem Leben entdecken.

tipmagazin: Welche besonderen Kräfte sind „Lilith-Kräfte“?

Antonia Langsdorf: Vor allem die Kraft, der inneren Stimme zu folgen, auch wenn sie uns wegführt von Konventionen, Luxus und Annehmlichkeiten. Der Mut, der eigenen Natur zu folgen. Die Verbindung zur inneren Instinktkraft, die mehr weiß, als die Schulmedizin und die akademischen Wissenschaften uns weismachen wollen. Die Kraft, kreativ zu sein und zu gebären – als Frau oder im übertragenen Sinne beim erschaffen kreativer Werke. Die Fähigkeit, Übergänge im Leben zu akzeptieren und zu meistern. Die Kraft, sinnlich und authentisch altern und auch beim Sterben im Einklang mit der Natur zu sein. Die Fähigkeit, sich mit Tieren und der Natur zu verständigen. Intuitiv zu wissen, was im Moment der Gefahr zu tun ist. Neue Wege in der Sexualität und Partnerschaft zu gehen. Sich auf Erlebnisse einzulassen, die außerhalb der Kontrolle durch den Verstand und Intellekt liegen.

tipmagazin: Warum sollten Frauen Ihr Buch lesen?

Antonia Langsdorf: Nicht nur Frauen! Auch Männer, die starke Frauen lieben! Sie sollten es lesen, um eine der spannendsten, mystischen weiblichen Figuren kennenzulernen, die die Geschichte zu bieten hat. Immerhin war Lilith in der Genesis „Adams erste Frau“, die sich gegen die alttestamentarische Männergesellschaft auflehnte und aus dem Paradies flüchtete, worauf Gott die gehorsamere Eva erschuf. 2000 Jahre hatten wir diese Geschichte vergessen – jetzt taucht sie im Bewusstsein auf! Das interessante an Lilith ist, dass sie sowohl die Insignien einer Göttin trägt, als auch dämonische Züge aufweist. Auf ihrem berühmtesten Bildnis, dem „Bourney Relief“, besitzt sie gefiederte Engelsflügel, Sinnbild ihrer Verbindung zu den himmlischen Sphären. Ihre Füße sind Adlerkrallen, die auf Löwen ruhen –ein Symbol für ihre Verbindung zur animalischen Instinktnatur. Lilith würde nie einem Teil ihrer wilden Natur negieren, um „spirituelle Reinheit“ zu erlangen. Sie vereint beides: wild und weise sein, spirituell und sinnlich. Deshalb passt sie als innere Göttin so gut zu allen wilden, unangepassten, leidenschaftlichen Frauen – und zu Männern, die solche Frauen lieben! Für mich war Lilith wie eine geheime Karte, der ich auf einem abenteuerlichen Weg zu dem unfassbar wundervollen Schatz der weiblichen Spiritualität folgte. Ich habe bis dahin geglaubt, gebildet zu sein und eine Menge über Kultur zu wissen. Aber ich wusste nichts über Matriarchate, weibliche Spiritualität oder Göttinnenkulte. Ich hatte keine Ahnung, dass einmal Menstruationsmysterien existierten. Niemand hatte mir beigebracht, dass „Jungfrauen“ eigentlich Tempelpriesterinnen waren, die um die Geheimnisse der heiligen Sexualität wussten. Nicht einmal ein kleines Eckchen weiblicher Göttlichkeit durch die Marienverehrung hatte mir die evangelische Kirche gegönnt. Lilith war mein persönlicher Weg zur Entdeckung einer weiblichen, sinnlichen Spiritualität und das möchte ich weitergeben, damit auch andere Frauen sich mit dieser Kraft verbinden können. Außerdem arbeite ich schon seit 15 Jahren mit Lilith als Horoskopfaktor, gebe Beratungen und veranstalte Lilith-Workshops. Dabei erlebte ich hautnah, wie sehr viele Frauen nach einem spirituellen Ausdruck für ihre „wilde“ Seite, ihre Sinnlichkeit und Kraft suchten. „Dieser Workshop hat mein Leben verändert“, hörte ich mehr als einmal. Und es liegt an Lilith: Wer sich auf sie einlässt, den verbindet sie mit dem Strom des Lebens und der Ekstase.

tipmagazin: Sie sagten, Ihr Buch ist ein Praxisbuch. Wie kann man damit praktisch arbeiten?

Antonia Langsdorf: Es ist mir wichtig, dass die Menschen konkret etwas davon haben, wenn sie meine Bücher lesen oder meinen Service als Astrologin in Anspruch nehmen. Im Praxisteil habe ich konkrete Übungen und Anregungen gegeben, die es ermöglichen, unmittelbar mit Lilith als Seelenarchetyp in Kontakt zu kommen, beziehungsweise die Verbindung zu ihr zu aktivieren, die bereits da ist. Zum Beispiel habe ich eine Musikliste mit Liedern zusammengestellt, die den Spirit Liliths transportieren. So kann man die Göttin durch diese Klänge und Texte auf sich wirken lassen. Es gibt Übungen für persönliche Rituale und viele Anregungen, die über das bloße Lesen hinausgehen, jeweils mit konkreten Verweisen zu hilfreichen Services, den andere Frauen, Künstlerinnen und Heilerinnen anbieten. Ich habe Filmtipps und Bücher zusammengestellt, die den Geist von Lilith atmen. Die Überschriften lauten zum Beispiel: Den Körper ehren; Weise Frau sein – entwickle deine Kompetenz als Heilerin; Unsere Töchter – Einweihung in die weiblichen Mysterien; Helden großziehen – unsere Söhne; Finde deine innere Göttin; Pilgern – Stätten der Göttin besuchen oder Schamanisches Ritual. Außerdem möchte ich – ganz im Sinne von Lilith – auch provozieren und aufrütteln, dazu auffordern, ein paar Dinge noch mal im neuen Licht zu sehen.

tipmagazin: Mit welchen Anregungen möchten Sie provozieren?

Antonia Langsdorf: Zum Beispiel in der Anregung: „Helden lieben – unsere Partner“. Darin gehe ich darauf ein, wie wir Frauen selbst dazu beitragen, dass unsere Männer verunsichert sind, sich nicht auf uns einlassen oder eine „zahmere Eva“ bevorzugen. Ganz konkrete Fragen sollen zum Nachdenken über das eigene Verhältnis zu Männern und zur Partnerschaft anregen. In „Pflege deine Freundschaft zu Frauen“ geht es darum, dass wir Frauen uns nur allzugern in das Schema „alles Zicken und auch noch stutenbissig“ pressen lassen. Ich plädiere für einen bewussteren Umgang mit der Freundschaft und dem Zusammenhalt unter Frauen. Es schwächt uns, wenn wir unachtsam „herumzicken“ statt uns auf eine Schwingung der Solidarität einzustellen. In der Lilithgeschichte „Annette“ porträtiere ich eine Frau, die sich einen Liebhaber spontan mit einer Konkurrentin teilte – woraus eine wunderbare Frauenfreundschaft entstand.

tipmagazin: Ist Lilith als Göttin der starken Frauen auch eine Göttin der Karrierefrauen?

Antonia Langsdorf: Lilith und die Karrierefrauen – das ist ein heikles Thema. Lilith steht für starke, unangepasste und kreative Frauen, nicht unbedingt für die Karrierefrauen, die ihre Weiblichkeit unterdrücken und sich den Gepflogenheiten der Männerwelt anpassen, um ihre Karrieren machen zu können. Lilith ist dann aktiv, wenn eine Frau auf authentische Weise ihren Weg geht und dabei erfolgreich ist. In dem Kapitel „Schuld – die Provokation eine Frau zu sein“ weise ich darauf hin, dass sich in unserer Gesellschaft gerade ein neues, gewaltiges Potenzial für Schuldgefühle bei Frauen etabliert. Durften Frauen sich früher nicht beruflich entfalten, so wird heute von ihnen erwartet, dass sie als Mutter, Karrierefrau und attraktive Partnerin erfolgreich sind und all das irgendwie wuppen, denn: „Ursula von der Leyen kann es doch auch!“ Das kann sich zu einer bösen Falle für eifrige Frauen entwickeln, denn sie jagen einer Anerkennung nach, die sie nie erlangen können und fühlen sich immer in einem der Bereiche schuldig, wenn sie dort nicht volle Leistung bringen. Lilith erinnert die Frauen daran, authentisch zu bleiben und ihrem wahren Weg zu folgen.

tipmagazin: Sexualität ist auch ein sehr wichtiges Thema im Zusammenhang mit Lilith. Wie kommt es dazu?

Antonia Langsdorf: Eine der mystischen Erscheinungsformen Liliths, die auf jüdisch-hebräische religiöse Schriften zurückgeht, ist die der „Sexdämonin“. Lilith brachte frommen Männern „feuchte Träume“. Sie war schuld, wenn unkontrollierbare Gefühle der Liebe und Begierde brave Menschen dazu brachten, die göttliche Ordnung zu missachten. Im Horoskop spielt Lilith als Schwarzer Mond oft eine Schlüsselrolle, wenn wir uns in eine heiße Liebesaffäre stürzen, die unser wohlgeordnetes Leben durcheinander wirbelt oder sonstwie unpassend ist. Das betrifft auch die gleichgeschlechtliche Liebe, die lange als unpassend oder sogar krankhaft galt. Lilith ist im Spiel, wenn authentische Gefühle uns dazu bringen, Tabus zu brechen oder gesellschaftliche Konventionen zu missachten, wenn wir spüren, dass wir durch eine sexuelle Begegnung eine Einweihung erhalten sollen. So steht Lilith für sexuelles Erwachen, für die Initiation in neue Dimensionen der Lust, für Erlebnisse heiliger Sexualität und Ekstase, einfach für sexuelle Liebe, die unter die Haut geht. Dagegen ist sie ganz sicher nicht die Göttin der „Beziehungsarbeit“. Sie ist nicht zuständig, für die Kompromisse und das Nachgeben, ohne die es in einer Partnerschaft nicht geht. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Aber sie ist da, wenn wir unsere Liebe durch die Vereinigung in Ekstase wieder mit neuer Lebenskraft aufladen!

tipmagazin: Vielen Dank für das Gespräch!

Antonia Langsdorf ist Astrologin, Zukunftsforscherin, Referentin, Moderatorin und Autorin aus Köln. Hier gibt’s weitere Informationen: www.antonialangsdorf.de

Lilith – die Weisheit der

ungezähmten Frau

Antonia Langsdorf

Gebundene Ausgabe: 352 Seiten

Verlag: Trinity Verlag (30. April 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3941837907

ISBN-13: 978-3941837904

19,99 €

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge