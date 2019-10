maona.tv – coming home

tip-Magazin | Horizonworld | 23 Stunden her

„Endlich ein TV-Sender mit Sinn…!“

So beschreibt es eines der bereits über tausend Mitglieder von maona.tv

Denn mit maona.tv bekommt jedes Mitglied die Möglichkeit, sich jederzeit, überall, schnell, einfach und kostengünstig mit inspirierenden Impulsen zu versorgen.

Durch einen unbegrenzten Zugang zu Filmen, Vorträgen und Übungen, die Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln, die das eigene Leben positiv und nachhaltig verändern. Der wichtigste Schlüssel den maono.tv dafür bietet, ist die Kontinuität. Wie sagt schon Dr. Joe Dispenza, Gehirnforscher in dem Film „What the bleep do we know?“:

„Es ist erwiesen, dass durch regelmäßiges Üben und/oder die Konzentration auf das Neue, sich das Gehirn und der Körper dermaßen verändern, dass sich das Neue entfalten kann und dadurch neue Resonanzen entstehen.“

Genau das möchten Udo Grube und sein Team erreichen:

„Wir haben diese Plattform geschaffen, um möglichst viele Menschen in ihrem Prozess der „Selbst-Bewusstwerdung“ zu unterstützen. Denn es geht ja darum, zu begreifen, wie du als Mensch mit deiner persönlichen Geschichte funktionierst. Was dich hindert oder verhindert. Was dich einzigartig macht und wie du deinen Weg findest, um authentisch du selbst zu werden. Dank der Inhalte, die du auf maona.tv immer wieder neu erleben kannst, lernst du deine alten Muster, Denkweisen und Bewertungen loszulassen. Und den Ort in dir zu finden, an dem du zuhause bist,“ erläutert Udo Grube, der Gründer der Plattform.

Und er ergänzt: „Veränderungen zum Guten geschehen aber nicht einfach so. Du musst sie: Üben, üben, üben! Nur durch konsequentes Dranbleiben veränderst du dein Leben und durchdringst die Glaubenshypnose, die uns alle umgibt. Wenn du das realisiert hast, ist das dein Weg in die Freiheit.“

Das Themenspektrum auf maona.tv reicht von Wissenschaft, Weisheit, Ökologie, über Achtsamkeit, Gesundheit, Heilung und Yoga bis hin zu Spiritualität und Bewusstsein.

Damit ist maona.tv der erste und einzige deutschsprachige TV-Sender, der diese Inhalte auf einer einzigen Plattform jederzeit bereit stellt.

Das führt dazu, dass maona.tv wirkt, verspricht Udo Grube: „Bereits das mehrfache Ansehen von einzelnen Filmen, Vorträgen oder Übungen auf maona.tv, kann dein Leben verändern. Umso regelmäßiger du schaust, umso rascher wirst du dir die Inhalte einprägen und in dein Leben integrieren, sodass du dein Leben wesentlich gelassener, freudiger und vor allem authentisch, aus dir selbst heraus, gestalten wirst.“ Denn:

„Die Gene sind nicht „fest“, du musst nicht das leben, was deine Gene dir vorgeben. Du bist frei und kannst sie dermaßen beeinflussen, dass du ein neues Leben leben kannst. Du musst es nur tun, und zwar regelmäßig.“ Bruce Lipton, Zellbiologe

maona.tv versteht sich als eine Gemeinschaft von Mitgliedern, die es ernst meinen mit „Change your life & Change the World“, denn nur wer sich im Innen verändert, wird im Außen Resultate sehen.

Die unbegrenzte Nutzung von maona.tv funktioniert über eine Mitgliedschaft. Diese kann ohne die Verpflichtung zu einer langfristigen Bindung monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgeschlossen werden und kostet nur 9,99 Euro monatlich incl. MwSt. Die Mitgliedsbeiträge machen es möglich, nicht nur eine besonders hohe Qualität der Filme sicher zu stellen, sondern auch eine kontinuierliche Erweiterung des Angebots. Jeden Monat werden neue Filme eingestellt und auch Eigenproduktionen wird maona.tv zukünftig exklusiv für die eigene Plattform produzieren. „Trotz steigender Lizenz – und Produktionskosten haben wir den Mitgliedsbeitrag bewusst niedrig gewählt, damit möglichst JEDE/R, Mitglied auf maona.tv werden kann. Und unsere Filme komplett werbefrei in deutscher Sprache so oft sehen kann, wie es ihr/ihm gut tut,“ erläutert Udo Grube.

Sogar eine Geld-zurück Garantie gibt es: für alle, die maona.tv erst einmal 14 Tage lang testen möchten.

