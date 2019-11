maona.tv – Der TV Sender mit Sinn

tip-Magazin | Horizonworld | 12 Stunden her

Wie sagte schon Dr. Joe Dispenza, Gehirnforscher aus dem Film „What the bleep..?“:

„Es ist erwiesen, dass durch regelmäßiges Üben und / oder die Konzentration auf das Neue, sich das Gehirn und der Körper dermaßen verändern, dass sich das Neue entfalten kann und dadurch neue Resonanzen entstehen.“

Mit maona.tv bekommt jedes Mitglied die Möglichkeit, sich jederzeit, überall, schnell, einfach und kostengünstig mit inspirierenden Impulsen zu versorgen. Durch einen unbegrenzten Zugang zu Filmen, Vorträgen und Übungen, die Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln, die das eigene Leben positiv und nachhaltig verändern. Der wichtigste Schlüssel, den maono.tv dafür bietet, ist die Kontinuität.

„Wir haben diese Plattform geschaffen, um möglichst viele Menschen in ihrem Prozess der „Selbst-Bewusstwerdung“ zu unterstützen. Denn es geht ja darum, zu begreifen, wie du als Mensch mit deiner persönlichen Geschichte funktionierst. Was dich hindert oder verhindert. Was dich einzigartig macht und wie du deinen Weg findest, um authentisch du selbst zu werden. Dank der Inhalte, die du auf maona.tv immer wieder neu erleben kannst, lernst du, deine alten Muster, Denkweisen und Bewertungen loszulassen. Und den Ort in dir zu finden, an dem du zuhause bist,“ erläutert Udo Grube, der Gründer der Plattform.

Das Themenspektrum auf maona.tv reicht von Wissenschaft, Weisheit, Ökologie, über Achtsamkeit, Gesundheit, Heilung und Yoga bis hin zu Spiritualität und Bewusstsein.

https://www.maona.tv

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge