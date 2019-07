Mit Reiki in den Urlaub

tip-Magazin | Reiki für jede Lebenslage | 1 Stunde her

Wie Du Dir mit Reiki Deinen Traumurlaub schaffen kannst

Wir kennen das alle: Nach dem Urlaub überlegen wir, wie wir unseren nächsten Urlaub gestalten möchten. Fahren wir an die See oder in die Berge? Eher einen Aktivurlaub oder Wellness? Und wenn man mit der Familie oder Freunden den Urlaub plant, gilt es, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen.

Schon bei der Planung kann Dir Reiki helfen. Du kannst z.B. das hohe Selbst der Familie oder der Freundesgruppe fragen, welches das beste Urlaubsziel und die beste Art zu verreisen ist. Auch ist es hilfreich Dein / Euer inneres Kind zu befragen, was es sich wünscht – und eventuell mit ihm zu verhandeln, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Du kannst Kontakt zum Hüter der Orte aufnehmen, die in Frage kommen und solltest Du dort disharmonische Strukturen wahrnehmen, kannst Du diese sofort heilen.

Wenn das Urlaubsziel klar ist, Du gebucht hast und es nun bald los geht, kannst Du Reiki in die Zukunft schicken, um eine stressfreie Anreise zu gewährleisten. Du kannst das Auto, den Zug oder das Flugzeug mit Reiki behandeln und die Nahrungsmittel und Getränke, die Du entweder mitnimmst oder während der Fahrt bestellst.

Und auch den Hüter des gewählten Hotels, der Ferienwohnung oder des Campingplatzes kannst Du schon im vorhinein mit Reiki behandeln und auch hier schauen, ob es disharmonische Strukturen gibt, sei es allgemein oder auch in Verbindung mit Dir oder dem Hüter Deiner Familie oder Freundesgruppe, mit der Du anreist.

Dort angekommen, kannst Du Raumreinigungen durchführen und Reikiduschen setzen, um die Orte, zu denen Du reist, für Dich energetisch so angenehmen wie möglich zu gestalten.

Manchmal gibt es kleinere oder größere Unfälle im Urlaub. Auch hier ist Reiki äußerst hilfreich bei der Heilung. Dasselbe gilt, wenn Du das Essen am Urlaubsort nicht verträgst. Hier kannst Du natürlich Dich selbst und auch das Essen direkt behandeln.

Und sollte es wider Erwarten doch zu unangenehmen Situationen kommen, kannst Du mit Hilfe der Mentalheilung und Heilung der Situation dafür sorgen, dass sich diese disharmonischen Strukturen schnell wieder auflösen.

Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub!

Ursula Podeswa

Ursula Podeswa, Herausgeberin des tipmagazin, gibt seit 1993 Reikibehandlungen und bildet seit 1995 Menschen in dieser Methode aus. Wenn Du mehr über sie erfahren möchtest, schau Dir diese Seiten an: www.gluecks-reiki.de, www.ursulapodeswa.de

