Möchtest Du glücklicher leben?

tip-Magazin | Lebenshilfe | 11 Stunden her

Ist dein Leben von Ängsten, Sorgen oder Dauerstress belastet?

Steckst du in alten Mustern fest oder kennst du das Gefühl, dass das Leben doch noch mehr zu bieten haben muss?

Bist du krank oder hast immer wieder körperliche Probleme und fragst, was dahinter stecken könnte?

Bist du auf der Suche nach deiner authentischen Größe, deinem vollem Potential oder deiner tiefsten Wahrheit?

Brandon Bays’ wirkungsvolle und kraftvolle Methode bietet nicht nur Antworten, sie bringt auch nachhaltige Veränderungen in dein Leben.

Denn hinter The Journey verbirgt sich ein unermesslicher Schatz an Wissen, Studienergebnissen und jahrelanger Praxis. Im Rahmen eines dynamischen und flexiblen Prozesses hast du die Möglichkeit den Dingen, die dich belasten, wirklich auf den Grund zu gehen. Verdrängte Gefühle gehen nicht einfach verloren, sie wirken auf Dauer in unserem Körper und machen uns das Leben schwer. Doch wir können uns jederzeit nach innen wenden, um jetzt genau diese ungeklärten Situationen zu erkennen, anzunehmen und endgültig zu klären. The Journey ist wie ein Schlüssel, um Altes loszulassen und abzuschließen, das heißt hinter sich zu lassen, und auf der anderen Seite sich für das Neue zu öffnen. Das verschafft nicht nur Erleichterung, Klärung und Heilung, sondern am Ende der Reise fühlen wir uns wieder verbunden – mit uns selbst und dem Leben.

Wir laden dich ein, dies selbst zu erfahren.

Erlebe die kraftvollen und gleichzeitig einfachen Schritte – die Brandon innerhalb von nur 6 ½ Wochen von einem basketballgroßen Tumor befreit haben – beim Journey Experience Seminar mit Bettina Hallifax am 02.-03. März in Gut Saunstorf.

BrandonBays.de

fb.me/www.BrandonBays.de

