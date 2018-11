Money Money Money

tip-Magazin | Lebenshilfe | 21 Stunden her

„Über Geld spricht man nicht, entweder man hat es oder man hat es nicht“ wird oft gesagt – aber ist das wirklich gut? Warum wird das Thema Geld so tabuisiert? Haben wir nicht alle damit zu tun? Freuen wir uns nicht alle, wenn wir z.B. Geld finden oder gewinnen? Sind wir nicht alle traurig, wenn wir zu wenig davon haben?

Ich gebe jetzt seit fast zwei Jahren jeden Tag eine Affirmation heraus, immer passend zur Tagesenergie. Einmal in der Woche, am Mittwoch, geht es um das Thema „Geld / Fülle“. Interessanterweise bin ich schon von mehreren Leuten darauf angesprochen worden, warum meine Affirmationen „immer nur von Geld“ handeln. Das stimmt nicht, aber manche Menschen nehmen nur diese Affirmationen wahr, weil die anderen Themen keine Wichtigkeit in ihrem Leben haben.

Eine weitere Erfahrung ist, dass ich die meisten Reaktionen auf genau die Affirmationen zum Thema „Geld“ bekomme.

Viele Menschen haben ein Problem mit dem Thema „Geld“.

Das kann bedeuten, dass sie tatsächlich zu wenig haben.

Dann gibt es die, die zwar genug haben, denen aber immer die Angst im Nacken sitzt, es könnte einmal zu wenig sein.

Mit dieser Angst kenne ich mich sehr gut aus, denn ich war viele Jahre alleinerziehend und selbständig. Zwar hat das Geld immer irgendwie gereicht, aber ich hatte immer die Angst, dass es das nicht tun könnte.

Die dritte Gruppe der Menschen hat zwar viel Geld, hat aber Angst, dass es weniger wird und sitzen deshalb in einem Hamsterrad, um ja keinen sozialen Absturz zu riskieren.

Ja, und nun habe ich aus den Affirmationen die besten 48 herausgesucht, sie als Kartenset drucken lassen und ein kleines Heft dazu verfasst, in dem noch weiterführende Gedanken zu den einzelnen Affirmationen stehen – die Glücks-Karten – Fülle!

Mit diesem Kartenset kannst Du herausfinden, was die Ursache dafür ist, dass Du nicht so reich bist, wie Du es gern wärst – und Du kannst die Lösung Deines Problems finden. Und diese Lösungs-Affirmation dazu nutzen, Dein Problem zu heilen.

Du kannst die Affirmation einfach an die Wand oder an den Spiegel hängen, dorthin, wo Du oft hinschaust. Oder Du nutzt die Affirmation bei einer EFT- oder Reiki-Mental-Behandlung. Solltest Du nicht wissen, wie Du das machst, kannst Du gern mit mir einen Termin vereinbaren, in dem ich Dir diese beiden Methoden näher bringe.

Das Kartenset kannst Du hier bestellen: http://gluecklich-coachen.de/money-money-money/

