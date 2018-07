Musik als Lebenselixier mit alchemistischer Wirkung auf Körper, Geist und Seele

tip-Magazin | Musik | 10 Stunden her

Musik als Lebenselixier kann man als übergeordnetes „Heilmittel“ sehen, ein feinstoffliches Elixier, das man genauso einnehmen kann wie ein materiell hergestelltes Elixier. Aber nicht nur das – ein musikalisches „Elixier“ umfasst viel mehr als eine flüssige Substanz zum Einnehmen. Sie wirkt tatsächlich viel umfangreicher auf Körper, Geist und Seele! Musik wird außerdem nach einiger Zeit nicht „leer“ wie ein flüssiges Elixier und muss deshalb auch nicht nachgekauft werden. Nein! Musik bleibt Ihnen erhalten, sie ändert sich nicht, verdirbt nicht und transformiert jegliche negativen Einflüsse, welche auf Körper, Geist und Seele wirken.

Die gesamte Heil-Klang-Musik von Joseph M. Clearwater vergoldet auf einer höheren, nichtstofflichen Ebene Körper, Geist und Seele und erweckt das Seelenpotenzial der Weisheit auf allen Ebenen – der Erleuchtung und Erlösung.

Sie stärkt das Gefühl für unzerstörbare Werte, fördert alle spirituellen Entwicklungen, öffnet kosmisch-göttliche Bereiche und erschafft einen undurchdringlichen goldenen „Schutzmantel“.

Vergolden Sie Körper, Geist und Seele mit der feinstofflichen Musik, dem “Göttlichen Lebens-Elixier”, zur Erhebung des Bewusstseins, zur Wiederherstellung der Supraleitfähigkeit und Einstimmung der Energie in der DNS.

Die Wirkweise der Musik ist viel höher frequentiert, primär im geistig-seelischen Bereich.

Sie ist sozusagen in beiden Welten vorhanden, ist Licht und Materie zugleich und transformiert das “Blei” des menschlichen Geistes, das Ego mit seinen negativen, dichten Strukturen in “Gold”, auf die Stufe der göttlichen Seele. Nichts anderes ist Alchemie: Das Symbol für „Die Veredelung“ des ganzen Menschen (Körper, Geist & Seele) – sie verwandelt / transformiert minderes Blei in Gold – symbolisch das wertvollste Material, das es gibt.

Mit dieser Musik können archetypische Kräfte und Informationen viel weitreichender freigesetzt werden.

Ihre spezifischen Wirkkräfte unterstützen dadurch insbesondere das Bewusstsein des Menschen: Seine Gefühls- und Gedankenwelt sowie seine spirituellen Wesensanteile.

Die Wirkung auf den energetischen und physischen Körper erfolgt sozusagen als Nebeneffekt.

Zudem belegen viele wissenschaftliche Forschungen die Wirkung von Musik, sowie zahlreiche Kunden unserer Produkte mit dem Prädikat „phänomenal und unvergleichlich“!

Wirkungsweise der Musik von Joseph M. Clearwater

► Die erhebenden Eigenschaften der Musik von Joseph M. Clearwater führen auf allen Ebenen (physisch, emotional, mental, spirituell) zu einer Erhöhung der Lebensqualität und des Bewusstseins.

► Musik erneuert und erfrischt die Zellen. Sie wirkt verjüngend und verlängert die vitale Lebensdauer der DNS.

► Beschädigte Zellen bzw. energetische Funktionsstörungen können regeneriert werden (auch von Gehirnzellen).

► Das endokrine Drüsensystem wird energetisch stark aktiviert.

► Der Licht/Photonenfluss im Nerven- und Meridiansystem kann dauerhaft verstärkt und erhöht werden.

► Die Selbstheilungskräfte werden deutlich verbessert. Wie zum Beispiel bei Schlaflosigkeit, Unruhe, Depressionen, und vielen anderen geistig, seelisch und körperlichen Problemen.

► Die Supraleitfähigkeit der DNS wird aufgerüstet und ihr Energiefluss erhöht.

► Eine intensive körperlich- seelisch- geistige Reinigung und Stabilisierung wird durch Musik-Energie ausgelöst.

► Eine deutliche Leistungssteigerung und Stressbelastbarkeit tritt durch die Energie der Musik in Kraft.

► Man ruht immer mehr in sich und ist deutlich stabiler in seiner Mitte.

► Man erkennt immer mehr Lösungswege anstatt Probleme, da man sich selbst und ebenfalls das Außen immer klarer wahrnimmt.

► Die Manifestationswirkung der Gedanken wird verstärkt.

► Die geistig-seelische Intelligenz erweitert sich auf höhere Ebenen.

► Die Frequenzen der Chakren und der Aura-Körper wird erhöht.

► Die Wahrnehmung wird durch Musik erweitert und geistig-seelische Fähigkeiten werden aktiviert.

► Die schlafenden, positiven Potentiale erwachen.

Die Musik von Joseph M. Clearwater kann individuell, je nach Bedürfnis angewandt werden. Die Musik an sich ist stets neutral zu sehen, da sie über den menschlichen Begriffen steht.

Man kann die Musik, um die starke Energie darin kräftig spüren zu wollen, sehr laut anhören, dabei meditieren oder sie tonlos abspielen, die Energie ist – unabhängig von unserer menschlichen Wahrnehmung – stets die Gleiche. Sie wirkt, auch wenn wir sie nicht bewusst hören! Zu beweisen ist das dadurch, dass diese Musik z.B. nachts lautlos in einer Endlosschleife zum Einschlafen oder Durchschlafen genutzt werden kann.

Schon oft durften wir von vielen Kunden hören, dass diese Variante geholfen hat.

Aber auch bewusst angehört, kann die Musik sehr viel bewirken: Sie geht unglaublich tief, sie kann viele alte, festsitzende Blockaden und Muster (Gewohnheiten) transformieren. Sie kann beruhigen, entspannen, sie kann dabei unterstützen, Phantasiereisen zu erleben, und vieles mehr (siehe die aufgezählten Punkte oben). Lesen Sie die Beschreibungen zu unseren einzelnen Musikstücken genau durch. Dort findet man immer Hinweise, welche beschreiben, für was genau die jeweilige Musik steht und was sie bewirken kann.

Hier gibt es weitere Informationen: https://www.musik-apotheke.com

