Mystische Heilreise – Seminar auf Hawaii

E Komo Mai ~ Herzlich Willkommen

Die Magie Hawaiis – lasse Dich von dieser wundervollen Insel und deren segensreichen und heilsamen Geschenken verzaubern

Seit vielen Jahren befinde ich mich auf dem spirituellen Weg und gehe den Weg meines Herzens Durch meine Liebe zu Hawaii und zu den Delphinen & Walen habe ich eine meiner Lebensaufgaben entdeckt. Ich fühle mich gerufen, den Aloha Spirit zu verbreiten und die LIEBE wieder in uns selbst zu aktivieren, die Herzen mit den lemurischen Energien zu verbinden, und auch das Bewusstsein für das Meer und seine Bewohner wieder zu wecken. Es ist mir zudem eine große Freude, als Kanal der Heilung tätig zu sein.

Seit 2013 reise ich regelmäßig nach Hawaii. Ich habe auf dieser Insel so viel Wunderbares erlebt. Der Zauber von Hawaii und die Begegnung mit den „Engeln der Meere“ ist tief berührend und sehr heilsam und hilft uns, unser höchstes Potenzial zu entfalten.

In verschiedenen Quellen wird beschrieben, dass man ein ganz besonderes Leuchten in seinem Herzen mitnimmt, das einen für immer verwandeln kann, wenn man Hawaii wieder verlässt. Das kann ich von ganzem Herzen bestätigen.

Nachdem ich das erste Mal auf Hawaii war, hat sich mein Leben verändert. Ich habe mich verändert. Ich bekam mehr Kraft und neue Energie und ich habe gefühlt, was ALOHA wirklich bedeutet: Mein Herz hat sich noch mehr geöffnet und ich durfte viel Heilung erfahren.

Ein für mich ganz besonderes Erlebnis möchte ich hier gerne mit Euch teilen.

Ich war im Wasser und bekam mit, wie zwei junge Männer den Delphinen hinterherjagten und ständig versuchten, diese zu berühren. An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es sehr wichtig ist, den Delphinen mit Respekt zu begegnen. Das bedeutet, sie nicht zu jagen, nicht anzufassen, sondern einfach nur mit ihnen im Wasser zu „sein“. Wenn wir die Delphine berühren, können sie krank werden, da wir Bakterien an unseren Händen haben. Deswegen bin ich zu den Männern hingeschwommen und habe sie gebeten, achtsamer mit den Delphinen umzugehen.

Daraufhin ist etwas ganz Magisches passiert. Auf einmal war ich von der ganzen Delphinfamilie umgeben und bin mit ihnen aufs offene Meer hinausgeschwommen. Ich war ganz allein mit ihnen. Ein Delphin war immer an meiner Seite und ist die ganze Zeit direkt neben mir gesprungen. Einmal links, einmal rechts von mir. Dies war für mich zutiefst berührend. Ich hatte das Gefühl, dass die Delphine sich bei mir bedankt und mich in ihre Familie aufgenommen haben, da ich mich für sie eingesetzt hatte. Nach ca. einer Stunde haben sie mich wieder an den Strand zurück gebracht und sind dann davon geschwommen. Ich war den ganzen Tag wie „delphinisiert“.

Auf Big Island geht es um die grundlegenden Themen wie Lebenskraft, Urvertrauen, Ich bin: Auf welchem Fundament baust Du Dein Leben auf, Angst oder Liebe?

Diese Insel ist der Feuerenergie zugeordnet. Es geht um Wandlung und Transformation.

Es ist gut zu wissen, dass auf Big Island alles möglich ist!

Man kann in der einen Sekunde himmelhochjauchzend und in der anderen zu Tode betrübt sein. Das liegt daran, dass man auf dieser Insel auch mit seinen Schattenthemen konfrontiert wird und dass die transformierenden Kräfte der Göttin Pele sehr stark sind. Pele ist die Göttin des Feuers und man sagt, dass sie im aktiven Vulkan auf Big Island lebt – im Schlund des Halema’uma’u Kraters am Kilauea. Pele zeigt uns, dass Feuer reinigen, uns von Altem befreien und somit Platz für Neues schaffen und auch unsere Leidenschaft entflammen kann. Man bekommt aber immer Unterstützung, auch von den Delphinen und den Walen sowie von all den wunderbaren, kraftvollen Spirits!

Hinschauen heißt auflösen! Es ist ein Geschenk!

Hawaii ist ein Kraftpunkt und gilt als „Herzzentrum“ der Erde!

Je mehr wir uns dafür öffnen, desto mehr öffnet sich unser Herz und desto mehr begreifen wir, dass wir alle miteinander verbunden sind.

Alles ist bereits in Dir! Erinnere Dich!

Hawaii hat mir bei meinem eigenen Weg der Heilung sehr geholfen und mich zu meinem Ursprung geführt. Ich danke den Delphinen und Walen für ihre Liebe und wundervolle Heilkraft. Ich danke dem Aloha Spirit, der mein Herz noch mehr geöffnet hat. Ich danke den kraftvollen Spirits auf Hawaii. Und ich danke all meinen wundervollen Begleitern auf der sichtbaren und unsichtbaren Ebene.

Ich weiß mittlerweile, dass Hawaii mein Ziel ist. Dort fühle ich mich zuhause, dort will ich sein. Dort will ich meine Lebensaufgaben zum Wohle von Allem was ist, erfüllen. Es gibt noch einiges zu tun, damit ich meine Träume verwirklichen kann, aber ich bin bereits auf dem Weg. Und das macht ein gutes Gefühl.

Im Moment biete ich auf Big Island Seminare an, da ich meine Erfahrungen und mein Wissen gerne mit Euch teilen möchte.

Nur an wenigen Orten dieser Welt ist es möglich, mit freilebenden Delphinen (Nai’a) zu schwimmen. Auf Hawaii wird dieser Traum wahr, hier können wir ihnen ganz nah sein. Auf einer Bootstour werden wir auch den Walen (Kohola) begegnen. Oft kann man ihre wundervollen Gesänge unter Wasser hören. Gemeinsam erleben wir traumhafte Strände und ein vielfältiges Schnorchelparadies mit bunten Fischen (I’a) und Schildkröten (Honu). Wir besuchen magische Kraftplätze wie heilige Tempel (Heiau), „Vulkanien“ und Pololu Valley.. Wir beten uralte hawaiianische Gebete (Pule) und machen gemeinsam Rituale für Mutter Erde, sowie auch für uns selbst. Wir wandeln auf den Spuren von Lemurien und erleben den Aloha Spirit im Ozean (Moana) und auf dem Land (Aina). Wir treffen auch Einheimische, die uns an ihrem Wissen teilhaben lassen. Unser wunderschönes Haus liegt direkt an der zauberhaften Kealakekua Bay.

Hawaii gehört zu den stärksten Kraftorten dieser Erde, darum ist es auch wichtig, immer wieder Zeit & Ruhe für sich selbst zu haben und die Seele baumeln zu lassen. Wir begeben uns auf den Weg der Selbtfindung, Herzöffnung und Heilung. Ich unterstütze Dich bei Deinem Prozess.

Möge der Aloha Spirit Dein Herz tief berühren und Deine Seele zum Leuchten bringen!!!

Birgit Aurora Eisele

Näheres unter www.sternzentrale.de

