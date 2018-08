Nicht auf Geld fixiert sein

tip-Magazin | Christophs Geldecke | 15 Stunden her

Achtsamkeit

Stell dir einen Zauberer vor, der seinen Körper

in viele Stücke zerschneidet und jeden Teil

in eine andere Richtung legt:

die Hände in den Süden, die Arme in den Osten,

die Beine in den Norden. Dann lässt er mit Hilfe

von Zauberkräften einen Schrei los, der alle Teile

seines Körpers wieder zusammenbringt.

So wirkt Achtsamkeit.

(Thich Nhât Hanh)