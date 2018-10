Planeten im Horoskop – Fortsetzung

tip-Magazin | Astrologie | 3 Stunden her

Hallo ihr lieben Astrologie Interessierten,

jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben die Symbolsprache gelernt, die Bedeutung der Planeten und Tierkreiszeichen. Die handschriftliche Berechnung von Horoskopen lasse ich ausfallen, aus Respekt für die Astrologen die, vor den 70er Jahren Horoskope in ganz kurzer Zeit berechnet haben. Heute gibt es gute Programme, mit denen man ganz schnell alles berechnen kann.

Nachtrag zum Artikel Das zweite Haus:

Uranus

Er ist im Tierkreiszeichen Wassermann zuhause.

Dem Uranus werden folgende Eigenschaften zugesprochen: Humanität, Wille, Intuition, Impulsivität, Exzentrizität, Extremismus, Generationsplanet Wassermannzeitkinder, plötzliche Inspirationen, technische Erfindungen, Erneuerungen, Geistesblitze, Aufgeschlossenheit für alles neue, fremdartige und ungewöhnliche, Revolutionär, Rebellion, Freiheitsdrang, Faschismus, Diktatur, Spannungen, Nervosität, unerwartete plötzliche Unruhen, er gilt als Feind von Ehe und Liebesbeziehungen, Erschütterung des Weltbildes, Querdenken.

Die Umlaufzeit des Uranus durch den Tierkreis beträgt 84 Jahre für 360°, 7 Jahre für 30°, 0,4` am Tag, 4,30° im Jahr, 21 Jahre für 90°. Er ist jährlich Rückläufig und wurde von den Geschwistern Herschel entdeckt

Neptun

Er ist im Tierkreiszeichen Fische zuhause

Dem Planeten Neptun werden diese Eigenschaften zugeschrieben: Animalischer Urinstinkt, Inspiration, Phantasiekraft, Transzendenz, Mystik, Zerstreutheit, konzentrationsunfähig, Wahn, übersinnliche Fähigkeiten, Wahrnehmungen, Zugang zu den transzendenten und mystischen Bereichen des Lebens, Täuschung, Lug und Betrug, Selbsttäuschung, Unklarheiten, Ungewissheit, Falschheit, Desillusion, Malerei, Gesten, Tanz oder Musik , Illusion, Hypnose, Magie, Empfindsamkeit, Feingefühl, Verständnis,Voraussicht, helfend, Kommunismus, Sozialismus, Revolution, Chaos, Anarchie, wird oft von anderen überschätzt, trügerischer Schein, schwer vom Wirklichen zu trennen, erweckt zu hohe Erwartungen an eine Person, schwächt die Seelen, Suchtverhalten, Alkohol, Drogen und alle anderen Arten von Scheinwirklichkeiten.

Die Umlaufzeit des Neptun durch den Tierkreis beträgt 164 Jahre, er benötigt 13,5 Jahre für 30°, ist lange rückläufig 0,2° am Tag , 2,3° im Jahr, 40 Jahre für 90°. Alle 170 Jahre ist er in Konjunktion mit Uranus.

Der Planet Pluto ist im Tierkreiszeichen Skorpion zuhause.

Mit ihm werden in der Astrologie diese Eigenschaften verbunden: Macht, Zerstörungskraft, ungünstig, Unglück bringend, aggressiv, Todestrieb, archaische Seelenkräfte, Umgang mit persönlichen und überpersönlichen Mächten, Mächten ausgesetzt sein, oder sie selbst ausüben, dämonisches, magisch, Okkultismus, Wandlungen aus der Tiefe, Auf- und Umbruch, Neuanfang wie Phönix aus der Asche, intensiv leben, tiefgehende Gefühle, regenerative Kräfte, überschüssige Energie, Fähigkeit zu radikaler Veränderung und Erneuerung, Atombombe, Spionage, Aids, stirb und werde, zusammen mit Neptun im gleichen Zeichen, verfügt möglicherweise über heilerische Kräfte.

Umlaufzeit des Pluto durch den Tierkreis: 249 Jahre 1-2° im Jahr bis zu 4° lange Rückläufigkeit.

Welche astrologischen Analysen gibt es?

Persönlichkeitsanalyse

Man könnte sich auch fragen: Was wurde mir bei meiner Geburt durch die Sterne in die Wiege gelegt? Eine Analyse stützt sich auf die individuellen Anteile Ihrer Persönlichkeit, und zwar den Ihnen bekannten und den (vielleicht noch?) verborgenen. Ja, auch sie gibt es – und vielleicht werden Sie sich beim studieren wundern und denken: so bin ich doch gar nicht! Dennoch können persönliche Entwicklungen und spezielle Situationen bestimmte Charaktereigenschaften oder Talente erst zu einem späteren Zeitpunkt Ihres Lebens zum Vorschein bringen. Sie haben mit Ihrer Horoskop-Auswertung ein Handwerkzeug oder eine Anleitung parat, mit der Sie eigene Schwächen und Potenziale besser erkennen und einen effektiven Umgang mit ihnen erlernen können.

Solar-Analyse

Auch wenn Sie sich noch nie bewusst darüber Gedanken gemacht haben – so stellt das Leben uns doch, aus astrologischer Sicht, mit jedem neuen Geburtstag vor neue Aufgaben und Herausforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft. Das aktuelle Lebensthema will gesehen und bearbeitet werden! Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, die veränderte Qualität der Gefühle oder der Varianten Ihres Verhaltens können ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Das Solarhoroskop gibt Ihnen Einblicke in Ihr persönliches Wachstum und somit die Möglichkeit dieses bewußt zu unterstützen. Betrachten Sie es als Prognose für das aktuelle Geburtsjahr, die Sie in kurzen zeitlichen Abschnitten immer wieder in die Hand nehmen können.

Transit-Analyse

So wie die Sterne am Himmel ständig in Bewegung sind und ihre Stellung verändern, so verändern sie sich auch in Bezug auf Ihr Geburtsbild. Auf dem Weg durch ihr Horoskop gehen diese vorteilhafte, allerdings auch ungünstige Verbindungen mit den Geburtsplaneten ein. So können Sie die Transite als eine Art zeitlichen Fahrplan sehen, der Sie im bildlichen Sinne auf angenehme Sehenswürdigkeiten oder eine Fahrplanänderung in ihrem Leben hinweisen will. Betrachten sie die Planetentransite als richtungsweisend, bewahren Sie sich dabei Ihren Humor und geben Sie den Sternen nicht die Schuld für unangenehme Lebensstrecken. Übernehmen Sie mit Hilfe der neuen Erkenntnisse Verantwortung für Ihr Handeln und behalten Sie letztendlich Ihr Zepter und damit ihre freie Entscheidung in der Hand! Die Transitprognose steht immer im Zusammenhang mit dem Thema des aktuellen Lebensjahres (Solaranalyse) und umgekehrt. In der Kombination (Solar-Transit) bekommt man also ein Geburtstagshoroskop mit zeitgenauen Angaben der Planetendurchläufe und ihren Herausforderungen.

Meine Empfehlungen für Astrologieprogramme und -bücher:

Mein Favorit ist Astroplus – Die Astrologie Software für Profis!

Weitere hilfreiche Astrologieprogramme:

ASTROSOFT Happel

AstroStar 14

GALIASTRO

Bücher die ich empfehlen möchte:

Alfred P. Zeller: Richtig leben nach den Sternen – Astrologie und Horoskopie für jedermann

Frances Sakoian: Das grosse Lehrbuch der Astrologie – Wie man Horoskope stellt und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Charakter und Schicksal deutet

Bücher von frank felber

Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die Sterne gewogen sein mögen.

Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe. Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

