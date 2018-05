Räucherkräuter-Lexikon – Buchstabe H – Teil 2

tip-Magazin | Magazin | 7. Mai 2018

Hagebuttenkerne • Haselnuss • Heidekraut

Hagenbuttenkerne

Alles findet in der Natur seinen Platz und hat seinen Zweck. Oft auch einen Höheren. So natürlich auch die Hagenbuttenkerne. Eine Räucherung mit Hagebuttenkernen hat einen positiven Einfluss auf das Herz- und Stirnchakra und kann uns zu unsrem tieferen Lebensbewusstsein führen. Der Rauch breitet einen Schutzmantel um uns aus, der uns Geborgenheit gibt und wärmt. Die Hagebuttenkerne-Räucherung zieht helle, positive Energien an und unterstützt uns bei magischen Handlungen.

Räuchern mit Hagebuttenkernen:

Chakraräucherung (Herz- und Stirnchakra), Geborgenheit, positive Energie, Schutz vor negativen Schwingungen.

Haselnuß: Holz und Rinde

corylus avellana

Das Holz der Hasel hat ja auch seinen besonderen Ruf – unter anderem werden aus ihm gerne Wünschelruten gemacht.

Räuchern mit dem Haselholz unterstützt unsere mentale Kräfte. Natürlich gehört es mit zur Liebesräucherung, wie die Haselblätter und dazu soll es noch Fruchtbarkeit bringen.

Doch es gibt uns auch Schutz vor negativen Energien, dient zur Reinigung und entschleunigt uns in stressigen Zeiten.

Ich weiß von einem mir bekannten Indianer, dass sein Volk das Haselholz nicht nur räuchert, sondern oft ganz fein zerreibt und dann raucht.

Räuchern mit Halselholz/rinde:

Flexibilität, Leichtigkeit, Liebesräucherung, unterstützt mentale Kräfte, Potenz, Keltischer Baumkreis 22.03 – 31.03 und 24.09 – 03.10

Haselnussblätter

Schon seit meiner Kindheit ist mir der Haselnussbusch bekannt, denn er hat uns immer schnell gute Stecken geliefert, die uns dann als Schwerter zum Spielen dienten.

Wer so heftig sprießt und wächst, der ist natürlich für eine Liebesräucherung gut geeignet – hier soll der Hasel die Potenz erhöhen . . .

Aber den Blättern werden noch mehr Fähigkeiten beim Räuchern nachgesagt, nicht nur, dass sie uns Fröhlichkeit und Leichtigkeit schenken, sondern auch, dass sie die mentalen Kräfte verstärken und uns zur Sachlichkeit führen. Unsere Vorfahren setzten den Rauch auch ein, um das Fieber zu senken, um Gefäße zu verengen oder um schlanker zu werden.

Räuchern mit Haselnußblättern:

Liebesräucherung, Steigerung der Potenz, Fröhlichkeit und Leichtigkeit, Sachlichkeit, Fieber senken, stärken der mentalen Kräfte.

Heidekraut

erica vulgaris

Ein mystischer Ruf eilt dem Heidekraut voraus. Es soll aus dem Blut der erschlagenen Helden bei den zahlreichen Schlachten in der Heide entstanden sein.

In der Homöopathie wird es bei Rheuma und Harnwegsinfektionen gereicht. Bei den Bachblüten trägt es die Nummer 14 ‚Heather‘ und wird gerne Kindern verabreicht, die häufig bettnässen und ständig die Aufmerksamkeit der Eltern beanspruchen.

Und beim Räuchern? Der Duft ist eher herb und wurde früher auch benutzt, um Mäuse und Ratten zu vertreiben.

Unsere Vorfahren, die zumeist dem Bauernstand angehörten, nutzten das Heidekraut um die Ställe energetisch zu reinigen, damit die Kühe eine bessere Milch gaben.

In unserer Zeit kann es uns auch dienlich sein. Wenn wir unseren Vorratskeller damit ausräuchern bleiben die Lebensmittel länger frisch. Die Erica vulgaris ist ein ‚Beziehungskraut‘, es hilft Bindungen zu lösen, wobei ja auch nicht alle Bindungen partnerschaftlich sind.

Wenn wir Veränderungen akzeptieren können, dann ist es auch ein Beweis für unsere Flexibilität und Beweglichkeit. In einigen Gegenden wird ein Kranz aus Heidekraut im Haus aufgehängt, um Hexen abzuwehren, womit sie wohl auch eine schützende Wirkung hat.

Räuchern mit Heidekraut:

Schutz, Flexibilität, Beweglichkeit, lösen von Bindungen

Rauchige Grüße sendet Euch

Euer Walter

Unser Autor Walter Siegl arbeitet seit 30 Jahren „energetisch“. Er trommelt, hält Rituale ab und seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiver mit dem Thema „Räuchern“. Inzwischen gibt er Seminare zum Thema und stellt selbst Räuchermischungen her.

Seinen Shop findet Ihr hier: www.waldviertler-raeucherwerkstatt.at

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge