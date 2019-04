Raus aus der Depressionsfalle

tip-Magazin | The Journey | 9. April 2019

Auzug aus dem Buch “Goodbye Depression” von Kevin Billett &Brandon Bays

Ich hatte den größten Teil meines Lebens mit einer Depression

gelebt, doch so schlimm wie zu diesem Zeitpunkt war sie

noch nie gewesen.

Die Hilfe, die ich bei Medizinern und Psychotherapeuten

suchte, machte die Sache in gewisser Hinsicht

noch schlimmer. Ich versuchte es mit Persönlichkeitsentwicklung,

Affirmationen, positivem Denken, Meditation und der

Lektüre spiritueller Texte – mit so gut wie allem, was ich finden

konnte oder wovon wohlmeinende Freunde mir erzählten.

Ich hörte mir Tonbänder an, besuchte Wochenendseminare

und fühlte mich eine Weile lang gut, nur um wieder in dieselben

depressiven Muster abzugleiten.

Inzwischen weiß ich, dass mein Kampf mit der Depression

nichts Ungewöhnliches ist, dass er weltweit von rund 360

Millionen Menschen in der einen oder anderen Form geteilt

wird. ..

EurActiv Deutschland berichtet, dass die Depression in

Deutschland zwischen 2000 und 2013 um 70 Prozent zunahm,

in der Europäischen Union insgesamt dreißig Millionen Menschen

unter einer Depression leiden, sie der zweithäufigste

Grund für Arbeitsunfähigkeit ist und die Länder der EU insgesamt

geschätzte 120 Milliarden Euro pro Jahr kostet.

Doch die Statistiken zur Depression sagen nichts über die

menschlichen Schicksale: den Schmerz und das Leid von Millionen

von Menschen, die täglich mit einer Krankheit kämpfen,

die die medizinische Wissenschaft nur minimal lindern,

geschweige denn heilen kann. Das ist der eigentliche Preis der

Depression.

…

