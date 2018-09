Reiki – absichtslose Berührung

tip-Magazin | Reiki für jede Lebenslage | 3 Stunden her

Berührung ist für viele Menschen kein einfaches Thema. Es gibt Menschen, die sich nur mit einem Nicken begrüßen, andere geben sich die Hand. Und inzwischen ist vielen Kreisen auch die französische Küsschen Begrüßung angekommen.

Berührung ist so immens wichtig.

Regelmäßige Berührung sorgt dafür, dass der Blutdruck und der Stresshormonpegel sinkt. Das wiederum führt dazu, dass unser Immunsystem stabiler ist.

Generell sind Menschen, die häufig Körperkontakt mit anderen haben körperlich und seelisch stabiler als Menschen, die selten berührt werden.

Auch Angstzustände können laut einer Untersuchung durch regelmäßige Berührungen gelindert werden.

Eine weitere Studie hat gezeigt, dass Frühchen, die regelmäßig massiert werden, schneller an Gewicht zunehmen als Frühgeborene, die seltener berührt werden.

Zärtliche Berührungen begleiten uns von Anfang an, wenn wir auf die Welt kommen. Nicht zufällig gibt es das sogenannte „Kindchenschema“, nach dem kleine Menschen aber auch kleine Tiere besonders niedlich aussehen und andere dazu veranlassen, zärtlich und behutsam mit ihnen umzugehen.

Das wiederum führt dazu, dass wir uns angenommen und sicher fühlen. Das Hormon Oxytocin, das sogenannte Bindungshormon, tut sein übriges, dass wir auch physisch dazu animiert werden, anderen zu vertrauen.

Leider ist es oft so, dass Berührung nur sehr selten vorkommt. In der Liebesbeziehung, in der Eltern-Kind-Beziehung oder auch bei Tanzpartnern ist Berührung „erlaubt“. Aber schon, wenn zwei Männer Hand in Hand oder Arm in Arm durch die Straßen gehen, gilt dies als gesellschaftlich anrüchig.

Reiki kann diese Lücke schließen. Denn einmal abgesehen von den energetischen Effekten, die Reiki hat, ist es auch eine Methode, bei der Menschen einfach so, absichtslos, berührt werden. Beim Reiki werden nur die Hände aufgelegt, ohne z.B. bestimmte Muskelverspannungen zu lösen oder auch den anderen sexuell zu stimulieren.

Ursula Podeswa

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Reiki-Meisterin und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden. www.gluecks-reiki.de

Übrigens: Am 17. / 18. November 2018 findet ein Reiki-2-Seminar in Essen-Heisingen statt. Einen Auffrischungsnachmittag für Reiki 1 Absolventen gibt es am 6. Oktober 2018

