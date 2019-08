Sanfter Einstieg in Yoga

tip-Magazin | Körper | 30. August 2019

Diese DVD von Inga Stendel richtet sich an Menschen jeden Alters, die gerne mit Yoga beginnen möchten, sowie an Ruhe Suchende, die langsame & einfache Stellungen bevorzugen.

Ich habe hier 7 verschiedene Programme für Dich zusammen gestellt in unterschiedlicher Intensität & Lauflänge, die Dir den Einstieg in die heilende Welt des Yogas nahe bringen können.

Wolltest Du schon immer den Kopfstand leicht erlernen, mit einfachen Übungen Deine Sehkraft verbessern oder die erfrischende Kraft von Atemübungen, Sonnengruß, Yoga Asanas & Tiefenentspannung erfahren?

Dann ist diese DVD genau der richtige Einstieg für Dich.

Eine ausführliche Einleitung in die Welt des Yogas & was zu beachten ist findest Du in der Einführung.

Das ganze Programm verbessert die Körperhaltung, stärkt die Muskulatur, das Immunsystem & das Gleichgewicht, fördert die Konzentration, beruhigt & entspannt den Geist.

Inhalt:

1. Einführung: ca. 15 min

Programmauswahl:

1. Das Powerprogramm für die Aktiven – ca. 98 min

2. Das Programm für den Morgen – ca. 65 min

3. Das Programm für den Abend – ca. 75 min

4. Das Kurzprogramm – ca. 35 min

5. Ujjayi Pranayama – ca. 5 min

6. Der Sonnengruß – ca. 15 min

7. Tiefenentspannung – ca. 10 min

8. Augenübungen – ca. 6 min

9. Kopfstand leicht erlernt – ca. 6 min

Extras & Making of: ca. 8 min

Gesamt Lauflänge: 130 min

Das Powerprogramm

für die Aktiven beginnt mit einer Anfangsentspannung, gefolgt von Atemübung & Sonnengruß. Danach folg ein großer Teil an Asanas ( 18 verschiedene Yogastellungen), eine ausgedehnte Tiefenentspannung rundet das Programm ab.

Die anderen Programme sind wieder in kürzeren Versionen aus dem Powerprogramm zusammengestellt.

Folgenden Asanas findest Du auf dieser DVD:

1. Der Sonnengruß

2. Stuhl Position 1

3. gestreckte Dehnung

4. Stehende Grätsche

5. Der Baum

6. Intensive halbe Streckung

7. Die Stabstellung

8. Die halbe Vorwärtsbeuge

9. Beinwiegen – Hüftöffnung

10. Einfaches Boot

11. Der halbe Drehsitz

12. Die Katze

13. Das einfaches Kamel

14. Einfache Kobra – Sphinx

15. Variation des Bogens

16. Das Krokodil

17. Schulterstand & einfacher Pflug

Bonus: Kopfstand leicht erlernt

Hier bestellen: Sanfter Einstieg in Yoga – Für jedes Alter

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge