In ihrem neuen Buch „SCHLÜSSEL ZUM UNIVERSUM – Entdecken Sie die Kraft Ihres Quantum- Bewusstseins“ bietet Ilona Selke reelle Geschichten der Transformation sowie praktische Tipps an, mit denen jeder sein Leben von innen heraus positiver und magischer gestalten kann. Das neue Buch nimmt Sie mit auf eine Reise in das größere Geheimnis des holografischen Universums.

Erfahren Sie Schritt für Schritt, dass wir tatsächlich in einem bewusstseinsinteraktiven Universum leben und wie Sie mit diesem Wissen und mit Techniken gewappnet, Ihre Ziele und Wünsche einfacher manifestieren können.

Damit Sie Meister Ihres Schicksals werden, müssen Sie erlernen, wie Sie in Ihr Unterbewusstsein so wie auch Ihr Überbewusstsein eintauchen können, um damit Brücken in eine neue Welt zu bauen.

Reisen Sie mit Ilona Selke rund um den Globus in neue Bewusstseinsebenen und entdecken Sie, wie magisch das Leben wirklich ist, und wie genau das Universum Sie erhört.

Sie werden durch das Buch „Schlüssel zum Universum“ inspiriert und ausgerüstet sein, um Ihre Träume wahr werden zu lassen und Ihren Himmel auf Erden zu erschaffen.

Aus dem Film Trailer:

Es gibt Berichte über ein Tal im Himalaya namens Shambala, wo es noch geheimes Wissen, Mysterien, Magie und Wunder gibt. Wenn es einen solchen Ort gäbe, würden Sie ihn gerne finden wollen um diese Geheimnisse von Zeit und Raum selbst zur erlernen?

Lassen Sie mich aber zuerst kurz fragen: Wie geht es Ihnen in Ihrem Leben?

Sind Sie vielleicht auf der Suche nach einem neuen Level in Ihrem Leben, nach einem neuen Ausdruck, oder ahnen Sie, dass eine Veränderung bevorsteht? Oder, sind Sie eher überlastet und fühlen sich wie ein Bergsteiger, der mühselig aufwärts strebt, auch ein paar Fortschritte macht, aber dann wieder zurückrutscht?

Ich lade Sie auf eine Entdeckungsreise ein, wo Sie Zugang in solch ein verstecktes, heiliges Tal, mit magischen Lehren und Wesen höherer Ordnung erhalten.

Treffen sie auf Wissen von Wesen, die gelernt haben, sich mit ihrem Geist den Himmel auf Erden zu manifestieren und die gelernt haben, mit ihrer Gedankenkraft Zeit und Raum zu verändern.

Auch Quantenphysiker haben begonnen, einige dieser Geheimnisse von Zeit und Raum zu entdecken. Und nun können auch Sie in die Fußstapfen dieser alten und modernen Meister treten. Begleiten Sie mich auf dieser magischen Entdeckungsreise, und entdecken diese Schlüssel zum Universum um mit ihnen Ihr Leben magisch zu entfalten!

Holen Sie sich jetzt das Buch: SCHLÜSSEL zum UNIVERSUM und entdecken Sie die Kraft Ihres Quantum-Bewusstseins!

Ilona Selke

Schlüssel zum Universum

Verlag: Nova Md

ISBN-13: 9783961118151

ISBN-10: 3961118159

Hier das Buch direkt bestellen: https://www.ilonaselke.de/books.html

