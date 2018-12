Schon ein Lächeln verändert Ihre Zukunft

tip-Magazin | Anders Leben | 20 Stunden her

Machen Sie sich immer wieder bewusst, während Sie scheinbar nichts tun, verursachen Sie Zukunft, verändern Sie Ihr Schicksal. Denn Sie sind ein Energiefeld mit einer ganz individuellen und einmaligen Schwingung. Die senden Sie ständig aus und verursachen damit entsprechende Ereignisse. Das können Sie nicht ändern. Aber sie können jederzeit ganz einfach die Schwingung Ihres Energiefeldes verändern und damit Ihr ganzes Leben.

Jedes mal, wenn Sie sich ärgern, bestellen Sie ungewollt „ärgerliche Ereignisse“ in Ihrer Zukunft, aber das funktioniert auch positiv, indem Sie sich mit einem wunderbaren Wohlgefühl erfüllen. Denn dadurch verändern Sie nicht nur sofort Ihr Energiefeld, Sie verändern damit ebenso Ihre Zukunft, Ihr Schicksal – Ihr ganzes Leben. Das gilt natürlich auch, wenn Sie gute Laune haben oder jemanden sympathisch finden, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, was Sie ehrlichen Herzens gut finden. Ja, schon ein Lächeln verändert sofort die Schwingung Ihres Energiefeldes und damit Ihr Leben.

Sie zahlen also einen hohen Preis dafür, sich zu ärgern oder einfach nur schlecht gelaunt zu sein. Dabei können Sie Ihr ganzes Leben ganz einfach, zuverlässig und sofort verwandeln, ja „verzaubern“, indem Sie Ihr Gefühl optimieren, denn Ihr Gefühl ist die „Schicksal-schaffende Kraft“.

Sie können alles vom Leben haben, indem Sie ein starkes positives Gefühl damit verbinden und in der „Gewissheit der Erfüllung“ bleiben, bis das Gewünschte Realität ist. Wann haben Sie sich das letzte Mal geärgert?

Sie erkennen, Sie können es gar nicht leisten, nicht gut drauf zu sein. Lernen Sie, sich in jedes gewünschte Gefühl zu versetzen. Erfüllen Sie sich einmal ganz bewusst mit einem starken Gefühl der Freude, der Dankbarkeit und Erleichterung und verbinden Sie das mit etwas Erwünschtem und Sie werden es schnell und zuverlässig als Ihre Realität erleben.

Fühlen Sie einfach, dass Ihre Bitte, Absicht oder Ihr Vorhaben bereits erfüllt ist, verbunden mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit, denn das, wofür Sie dankbar sind, verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Verbinden Sie Ihr Lächeln mit der Energie des „erfüllten Vorhabens“.

Sie brauchen auf nichts zu verzichten, auf nichts zu warten und können sofort damit beginnen, denn alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie immer bei sich. Sie sind der Schöpfer und Ihr Gefühl ist Ihr „Präzision-Schöpfungs-Instrument“. Das Leben wartet nur auf Ihre „gefühlten Anweisungen“ und alles ist möglich.

Von Ihrer Fernbedienung beim Fernseher wissen Sie, dass es keine leichten oder schweren Programme gibt, sondern jedes gewünschte Programm ist sofort zu erreichen.

Also: Worauf waren Sie? Verzaubern Sie Ihr ganzes Leben mit einem Lächeln. Und fangen Sie gleich damit an. Treten Sie als neuer Mensch in ein ganz neues Leben, das Sie gerade erschaffen!

Sie werden verblüfft sein, wie einfach das ist und sich nur wundern, warum Sie sich das alles so lange vorenthalten haben. Aber wenn Sie wollen, beginnt es GENAU JETZT!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

