Eigentlich weiß ich recht schnell, ob mir ein Buch gefällt oder nicht. Diesmal habe ich mich da etwas schwer getan, war hin und her gerissen und wusste – ganz ungewöhnlich für mich – gar nicht so recht, was ich schreiben sollte.

Der Buch-Titel „Schüßler-Salze – Gesichts- und Handdiagnostik“ hat mir sofort gut gefallen und mich sogar richtig neugierig gemacht. Ich kenne Schüßler-Salze, oder besser gesagt: ich habe das eine oder andere Mittel schon eingenommen. Viel Wissen darüber hatte ich allerdings nicht.

Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg dafür umso mehr – sehr viel mehr. Dieses Wissen und ihre jahrelangen Erfahrungen hat sie in diesem Buch zusammen getragen und sehr gut verständlich erklärt.

Es ist kein Buch, das man mal eben in einem Rutsch durchliest. Aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Es ist ein Ratgeber – ein „Nachschlagewerk“. Und es ist sehr umfangreich und detailliert. Man sollte aber schon ein wenig mit der Materie vertraut sein, sonst könnte einen das geballte Wissen erschlagen, oder vorsichtig gesagt: irritieren.

Vergleiche des eigenen Gesichts, der eigenen Hand, mit den im Buch abgebildeten Gesichtern und Händen, könnten so manch ängstliche Natur erschrecken: „Oh Gott, da hab ich einen Fleck, eine Falte, eine Delle… und jetzt habe ich vielleicht …. ach du lieber Himmel…“

Mir hat das Buch die Schüßlersalze ein gutes Stück näher gebracht. Eine Diagnose traue ich mir aber nicht zu. Nicht bei mir und erst recht nicht bei anderen. Die sollte man einem erfahrenen Therapeuten überlassen – auch nach der Lektüre dieses Buches.

Im Anhang gibt es noch einige richtig gute Anwendungsempfehlungen. Und so möchte ich gerne das ganze Buch betrachten. Als Empfehlung – nicht als Diagnose.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg

Schüßler-Salze – Gesichts- und Handdiagnostik

ISBN-978-3-86374-455-7

1. Aufl. April 2018, Klappenbroschur

16 x 22 cm, 222 S.

Hier direkt bestellen: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/schuessler-salze-diagnostik-gesicht-antlitz-hand

