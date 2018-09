Seele im Gepäck

tip-Magazin | Bücher | 13. September 2018

Erinnerung an unser göttliches Potenzial

Ist dieses Buch empfehlenswert? Sollte man es kaufen? Das wollen Sie doch sicher wissen, sonst würden Sie diese Rezension doch gar nicht lesen.

Läuft in Ihrem Leben alles rund? Ist Ihr Leben leicht? Sind Sie rundum glücklich und es könnte schöner nicht sein? Begegnen Sie nur Menschen, die lieb und toll sind? Würden Sie jeden Menschen, der Ihnen begegnet – egal ob männlich oder weiblich (m/w gilt für alle noch folgenden Beispiele, nur der Ordnung halber…) z.B. Nachbarn, Arbeitskollegen, Sportfreunde – in Zug, Bus, Flugzeug oder sonstwo Mitreisende, gerne immerzu herzen und knuddeln? Sind Sie gesund, fit und glücklich? Haben Sie die Familie, Freunde, Zuhause, Umgebung, die Sie sich immer gewünscht haben? Dann brauchen Sie dieses Buch nicht.

Oder läuft doch immer wieder etwas nicht so ganz rund? Im Gegenteil – immer geht etwas schief und Sie stellen sich öfter mal die Frage: warum schon wieder ich? Und warum werden immer nur die anderen bevorzugt, befördert, ausgewählt, hofiert, bewundert und belohnt? Warum kaufe gerade ich immer eine „Montagsproduktion“, die ja bekanntlich nie richtig funktioniert? Warum fährt gerade mir immer der Bus vor der Nase weg? Und überhaupt …

Warum sind die Anderen immer so schwierig, so doof und immerzu gegen mich? Fragen Sie sich hin und wieder, warum Sie und nur Sie immer Pech haben und alle, wirklich ALLE anderen haben immer Glück? Dann sollten Sie dieses Buch kaufen und auch lesen.

Mich hat der Buchtitel nahezu magisch angezogen. Dann lag das Buch da und ich wollte doch nicht so richtig ran. Ein anderes Buch musste zuerst her – Dann nahm ich es doch zur Hand, fing an zu lesen und fand viele Sätze und Passagen, die genau in dieser Zeit für mich richtig und wichtig waren.

Doch plötzlich stolperte ich während der Lektüre über eingetragene Warenzeichen – dieses ® hinter einem Namen. Neugierig wie ich bin, habe ich natürlich sofort im Internet nach dieser Person gesucht und das, was ich fand (und nur ansatzweise überflogen habe) gefiel mir nicht.

Eine Erwähnung solcher Marken / Menschen / Institutionen gehört für mich in den Privatbereich der Autorin, des Autors, aber nicht in ein Buch, war meine Meinung. Aber warum hat es mich gestört? Das ist eine gute Frage. Es hat wohl etwas mit mir zu tun. Das muss es ja, sonst hätte es mich nicht gekratzt.

Nach kurzer Pause habe ich also weiter- und zuende gelesen. und siehe da, das ® hat mich nicht weiter gestört. Es war mir egal. Es hatte nichts mehr mit mir zu tun. Das Buch ist inhaltlich nicht in die von mir befürchtete Richtung abgebogen (Vorurteil lässt grpßen – schäm), sondern der Text war bis zum Schluss neutral.

Eine Lektion, die ich gelernt habe. Danke dafür.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Seele im Gepäck

Erinnerung an unser göttliches Potenzial

Beate Sukali Lückmann

Taschenbuch: 304 Seiten

Verlag: Smaragd Verlag; Auflage: Neuerscheinung (23. Mai 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3955311694

ISBN-13: 978-3955311698

