Lichtwerdung – und dann passiert das Leben

Dieses Buch ist das erste aus der Reihe der Seelenverträgen, das mir in die Hände „gefallen“ ist. Ein richtiger Zufall?!? Rasch das Inhaltsverzeichnis überflogen. Prima, MEIN Erzengel Raphael (mein Mädchenname…) kommt zu Wort. Und auch Erzengel Michael, zu dem ich ein besonderes Verhältnis habe, ist häufig Gesprächspartner von Sarinah Aurelia.

Dieses Buch habe ich fast ausschließlich als Abend- bzw. Bettlektüre gelesen und es hat mich oft wunderbar in den Schlaf begleitet. Stopp! Bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht etwas so langweilig, dass ich darüber weggenickt wäre. Im Gegenteil. Viele der gechannelten Botschaften haben mich persönlich sehr angesprochen. Sie haben mir richtig gut getan, denn nicht selten passten sie haargenau zu meinem erlebten Tagesthema und ich fühlte mich verstanden und getröstet. Meistens waren es die Ebotschaften der Engel.

Mit den Promis tue ich mich etwas schwer. Ich persönlich finde die Vorstellung, dass da irgendwo die Seelen verstorbener Promis, aus allen Lebensbereichen, zusammen mit Erzengeln und aufgestiegenen Meistern an einem Tisch „konferieren“, etwas seltsam. Aber warum eigentlich nicht… Interessant ist es allemal und deshalb auch sehr lesenswert.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Das schreibt der Verlag dazu:

Es ist die Zeit der mächtigen körperlichen und seelischen Prozesse, die uns Menschen heftig durcheinanderwirbeln. Umso wichtiger ist es, in unserer inneren Mitte und im Vertrauen zu bleiben.

Seelenverträge Band 12 führt nicht nur in die unendliche Liebe, die uns in unser wahres Sein trägt, sondern ist auch ein Wegbegleiter in dieser heftigen Zeit. Ein Ratgeber, in den man immer wieder eintauchen kann, der liebevoll erinnert, Antworten gibt, bei Transformationen hilft und schließlich heilt.

Beim Lesen berührt uns die Geistige Welt, was sich wohltuend auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Es ist, als würden die Botschaften des Himmels atmen – so lebendig, dass es fast schon an ein Wunder grenzt.

Der Schöpfer, die Erzengel, Aufgestiegenen Meister und berühmten Räte des Lichts sprechen jeden Einzelnen persönlich an, wodurch sich ein wohltuender Energieraum öffnet, in dem wir unsere himmlischen Freunde treffen, die mit uns durch unser Leben gehen.

Was gibt es Schöneres und Heilsameres als einen innigen Kontakt mit denen, die auch im Himmel schon an unserer Seite waren?

Lasst uns gemeinsam durchs Leben wandern! Lasst die Engel uns berühren! Lasst uns gemeinsam eine bessere Welt erschaffen!

Sarinah Aurelia

Seelenverträge Band 12

296 Seiten, A5, broschiert

ISBN 978-3-95531-161-2

www.smaragd-verlag.de

http://shop.smaragd-verlag.de/de/aurelia-sarinah-seelenvertraege-band-12

